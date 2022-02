Organisation de la Can 2025 : La Guinée sera-t-elle au rendez-vous?

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’annonce comme un immense défi pour la Guinée. Pour réussir ce pari, le Gouvernement s’est lancé dans une nouvelle offensive tous azimuts de démarrage de travaux de construction d’infrastructures de grandes envergures.

Le ministre des Sports Lansana Bea Diallo a lancé, ce mercredi 23 février 2022 à Kindia, les travaux de terrassement des sites du COCAN dans la préfecture de Kindia. Il y a trois jours, il était à Boké où il a lancé des travaux similaires.

« Nous sommes à Kindia où on a lancé les travaux de terrassement à Kindia des sites devant abriter la CAN. Nous voulons monter au monde entier qu'on veut aller vers l'objectif que s'est fixé le COCAN 2025", explique le ministre.

En plus des infrastructures sportives, d’autres infrastructures connexes sont annoncées à Kindia dans le cadre de l’organisation de la CAN en 2025. Des terrains d’entrainement, un village CAN.

« Aujourd'hui, c'est le plus grand programme de développement de la Guinée pendant ces dix ans. Pour la zone de Kindia, il y a eu le site de Mokèboungni qui va recevoir un Stade de compétition de 20.000 places avec un terrain d'entrainement, le site de Samoreya qui recevra un village CAN de 36 villas à Khaliakhory, accompagné de deux terrains d'entrainement de 1000 places", explique Siaka Sylla architecte, urbaniste.

Sur l'ensemble du territoire guinéen six sites sont retenus pour l'organisation de la CAN 2025. Reste à savoir si la guinée sera au rendez-vous pour cette joute africaine. Là est toute la question d’autant plus que colonel Mamady Doumbouya, a décidé de changer le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2025). Il a, dans ce cadre, chargé le ministre des sports de « procéder à la recomposition du COCAN.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com