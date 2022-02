Kindia : Le ministre Mamadou Péthè Diallo lance la seconde phase de la campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19

KINDIA- « La vaccination contre la Covid-19 sauve des vies, faites-le maintenant », c'est sous ce thème que le Gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, appuyé par l’Unité d’Appui à la Gestion et la Coordination des Programmes du ministère de la Santé (UAGCP), a lancé ce mercredi 23 février 2022, la seconde phase de la campagne accélérée de vaccination contre la covid-19, dans la ville de Kindia, située à 135 kilomètres de la capitale Conakry.

La cérémonie de lancement a été présidée par Docteur Mamadou Pèthè Diallo (ministre de la Santé et de l’Hygiène publique), accompagné du ministre des Sports et de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo. L’évènement a rassemblé à la maison des jeunes de Kindia, toutes les couches sociales de la cité des agrumes, les autorités administratives mais aussi des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée dans la croisade contre le Covid-19.

Plus de deux millions de personnes vaccinées dans la première phase

Le lancement de cette deuxième phase de la campagne accélérée de vaccination entre dans le cadre de la lutte contre la Covid 19. C’est une initiative du gouvernement guinéen, appuyée par les partenaires techniques et financiers.

« Nous sommes venus pour saluer nos frères et sœurs de Kindia, les remercier de nous avoir accueilli pour le lancement de la deuxième phase de la campagne accélérée de vaccination contre la maladie de COVID 19 (…). Il y a deux mois on nous avait accueilli à Coyah où nous avions lancé la première phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus, en présence du président de la République et du premier ministre. Nous sommes à Kindia aujourd’hui, parce que nous voulons réussir la même victoire que celle que nous avons vu à Coyah. Depuis cette période jusqu’à maintenant, grâce au programme de vaccination accélérée, nous avons touché plus deux millions cent mille guinéens qui ont été vaccinés. Coyah a été à la base d’une telle victoire », a expliqué Dr. Mamadou Péthè Diallo.

Poursuivant, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a lancé un défi aux populations de Kindia, leur demandant de faire en sorte que l’écrasante majorité ait sa dose de vaccin.

« Je lance le défi à Kindia pour dire que quand cette campagne finira dans deux semaines dans toute la Guinée, je veux que Kindia réussisse à vacciner un million cinq cent mille personnes. Nous comptons sur les braves populations de Kindia pour qu’ensemble, on se mobilise comme une armée pour faire taire cette maladie.

4 millions de doses de vaccin disponibles

Nous voulons vacciner tout le monde pour que nous pussions vivre notre vie tranquillement et continuer nos activités en oubliant le COVID 19. Alors, je vous demande de vous mobiliser. Le président de la République et le Premier ministre ont mobilisé tous les moyens pour mettre à la disposition du ministère de la santé. Nous avons actuellement plus de quatre millions de doses de vaccins que notre gouvernement a acquis avec l’assistance de nos partenaires. Nous voulons vacciner tous les guinéens pour que personne ne meurt de la COVID 19 », a lancé le ministre de la Santé.

Au regard des derniers développements de la pandémie de Covid-19, les partenaires techniques et financiers espèrent que la 2ème phase de la vaccination accélérée, permettra non seulement d’atteindre les objectifs fixés mais aussi permettre la mise place de stratégies particulières pour atteindre les populations vulnérables.

Dans son discours, Dr. Casimir MANENGU, Représentant de l’OMS en Guinée, chef de file des partenaires techniques et financiers, a salué l’engagement personnel du chef de l’Etat dans la lutte contre la Covid-19. Selon lui, cet engagement montre à suffisance la priorité que la plus haute autorité du pays accorde à la lutte contre cette pandémie en général et à la vaccination en particulier.

« Ceci a eu un impact positif sur les activités de vaccination en Guinée. En effet, de 7.2% de la population étaient complètement vaccinés avant le lancement de la campagne d’accélération. La couverture vaccinale est passée à 14.5% à ce jour. Je voudrais, au nom des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations membres de la facilité COVAX [ Gavi, Banque mondiale, UNICEF et OMS], remercier le gouvernement pour son leadership dans la lutte contre cette pandémie », a indiqué Dr. Casimir MANENGU.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com