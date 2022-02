Guinée : la SMB s’engage à accompagner le développement de l’Enseignement Supérieur

CONAKRY-La Société Minière de Boké (SMB) s’engage à accompagner la promotion et le développement de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en Guinée.

Ce mercredi 23 février 2022, cette compagnie minière membre de Winning Consortium, a signé un important accord de partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).

La signature a réuni à Conakry les plus hauts dirigeants de la SMB et du Consortium. On notait notamment la présence du Directeur général adjoint de la Société Minière de Boké (SMB), Ismael Diakité, le PDG du Consortium, M. Sun Xiushun.

L’accord prévoit de fournir dans les prochaines années, un cadre de coopération, de faciliter et de renforcer la collaboration entre les deux institutions dans les domaines ci-après :

- Appui au programme de formation des formateurs ; - Accord de stages aux étudiants pour leur permettre de s’imprégner des réalités et procédures de la SMB ; - Facilitation de l’accès à la Société afin de permettre aux enseignants-chercheurs et chercheurs de mener à bien leurs recherches ; - Appui à la réalisation des activités pédagogiques et de recherche ; - Facilitation des voyages d’études et d’échanges entre les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique guinéennes, et entre celles-ci et les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique chinoises ; - Appui à la participation des enseignants-chercheurs et cadres du Département dans les rencontres internationales en lien avec les préoccupations du MESRSI.

Dans son intervention, le PDG de SMB-Winning a remercié la Ministre pour la collaboration ainsi amorcée tout en rappelant qu’il est de leur obligation et responsabilité d’accompagner le Gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son projet de développement.

Le consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite. Ce sont : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique française présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et le Groupe Yantai Port.

La Ministre Diaka Sidibé a salué l’élaboration de cet accord de partenariat et réitéré l’engagement qui anime son département dans la mise en œuvre immédiate du contenu de cet accord qui, selon elle, cadre parfaitement avec la feuille de route qui lui a été assignée.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 669 91 93 06