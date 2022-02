Guerre en Ukraine : destructions d’installations militaires, combats autour de Tchernobyl, déplacements de réfugiés…

Le président russe Vladimir Poutine a enclenché ce jeudi 24 février 2022, une opération militaire d’envergure sur le territoire ukrainien. Son but, dit-il, est de défendre les deux républiques séparatistes du Donbass, qu’il a reconnues lundi. « Nous nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’Ukraine », a-t-il également déclaré. Le Kremlin a précisé que cette opération ayant pour objectif l’imposition d’un « statut neutre » à l’Ukraine, durerait le temps nécessaire, en fonction de ses « résultats » et de sa « pertinence ».

L’Ukraine, par la voix de son ministre des affaires étrangères, a pour sa part dénoncé une « invasion de grande ampleur de la Russie ». Cette opération vise à « détruire l’Etat ukrainien, s’emparer de son territoire par la force et établir une occupation », a-t-il renchéri.

Des forces terrestres russes ont pénétré dans la région de Kiev à partir de la Biélorussie pour mener une attaque sur des cibles militaires, selon Kiev. L’armée russe a affirmé avoir détruit 74 installations militaires, dont onze aérodromes, en Ukraine. Des combats sont en cours pour contrôler un aéroport militaire proche de Kiev. Des combats ont aussi lieu dans la zone de la centrale de Tchernobyl

Au moins 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils ont été tués dans des frappes aériennes, selon Kiev. L’armée ukrainienne a également affirmé avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l’armée russe et avoir tué une cinquantaine « d’occupants russes » dans l’est du pays.

Une série d’explosions ont été entendues à Kiev, où les sirènes d’alarme anti-bombardement ont retenti. Explosions également à Kramatorsk, ville dans l’est qui sert de quartier général à l’armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays située près de la frontière russe, à Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu’à Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front.

LeMonde