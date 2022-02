Des craintes d’une "grande guerre" en Europe : Paris appelle ses ressortissants à quitter l’Ukraine…

Le monde faisait face « à un moment de péril » avec la crise entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine, a alerté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé dans la nuit de mercredi à jeudi 24 février 2022, des craintes que la Russie Vladimir Poutine ne provoque « une grande guerre en Europe », dans les prochains jours.

Une invasion russe de l’Ukraine pourrait commencer « d’un jour à l’autre », au risque de « devenir le début d’une grande guerre en Europe », a prévenu M. Zelensky dans une adresse à la nation.

Une allocution intervenue alors que le Parlement ukrainien avait adopté quelques heures plus tôt l’introduction de l’état d’urgence nationale face à la menace d’une invasion russe.

La France appelle ses ressortissants à quitter l’Ukraine

C’est dans le contexte que le ministère des Affaires étrangères français a appelé, dans un communiqué, les ressortissants français à quitter sans délai l’Ukraine.

« Dans le contexte des vives tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine, par la décision russe de reconnaître l’indépendance des provinces de Donetsk et de Lougansk et compte-tenu de la mise en place de l’état d’urgence décidée ce jour par le Parlement ukrainien, les ressortissants français se trouvant en Ukraine doivent quitter sans délai ce pays», indique la note du Quai D’Orsay.

Un moment de péril mondial

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a estimé mercredi devant l’Assemblée générale des Nations unies que le monde faisait face « à un moment de péril » avec la crise entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine.

« La décision de la Russie de reconnaître la soi-disant “indépendance” des régions de Donetsk et de Louhansk – et la suite – sont des violations de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine et sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies. », a alerté le premier dirigeant de l’ONU.

