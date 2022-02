Yomou : Pourquoi la crise persiste à la Soguipah ?

YOMOU-La crise persiste à la Société Guinéenne de palmier à huile et d'hévéa (SOGUIPAH) située dans la sous-préfecture de Diécké à Yomou. Les travailleurs de cette société crient leur ras-le-bol et dénoncent leurs conditions de vie et de travail.

Après avoir menacé de déclencher une grève au mois de décembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition a envoyé deux émissaires pour s'enquérir des réalités. Mais visiblement les lignes n’ont pas bougé, la crise persiste au sein de cette société, fleuron de l’industrie guinéenne. Récemment, la direction de la Soguipah a annoncé le renvoi de 1000 travailleurs. Une annonce qui amplifie la colère des travailleurs. Interrogé, un porte-parole du collectif des travailleurs de la Soguipah est revenu sur la genèse de la récente crise.

"Quand la nouvelle équipe a pris service, une réunion avait été convoquée pour une sortie de crise. Au cours de celle-ci, un protocole de sortie de crise avait été élaboré, protocole à partir duquel les cadres ont accepté d’abandonner certains avantages tels que les primes de rendement et de production, la location de véhicules et de motos. Le protocole a été signé en 2019, afin que l'économie réalisée qui représentait une valeur très importante, puisse être utilisée pour d'abord assurer l'entretien des plantations et faire face aux autres coûts de gestion. Mais très malheureusement, dès après ce protocole, la direction générale a violé unilatéralement les termes. Des véhicules du personnel étaient utilisés à des fins personnelles qui n'étaient pas liées à l'activité de la Soguipah. Il y a eu des réalisations en dehors des sites d'installation de la Soguipah. Et à l'intérieur, il y a eu beaucoup de dépenses qui ne sont pas liées aux activités de production", a confié M. Nangama Goumou.

Et de poursuivre : « Nous sommes retombés dans une crise plus grave. Tout simplement parce que les économies réalisées n'ont pas été utilisées pour les entretiens de la plantation, ni pour faire face aux difficultés des travailleurs. En plus, il y'a eu rupture de tout ce qui est prise en charge médicale pour les travailleurs. Face à cette situation, le collectif des travailleurs a demandé à la direction générale de revenir sur les termes du protocole en rétablissant les travailleurs dans leurs droits. A commencer par le rétablissement de la location de véhicule, de moto. Suite au refus de la direction générale, le collectif a lancé un préavis de grève que nous avons déposé à la direction générale le 25 novembre 2021 », précise notre interlocuteur.

Après les menaces de grève des travailleurs, deux missions ont été déployées sur le terrain par le colonel Doumbouya. Malgré le passage de la ministre de l'environnement et du développement durable et celui de l'agriculture, rien n'a bougé encore. L'annonce du renvoi des 1000 travailleurs a amplifié l'inquiétude du collectif pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de la Soguipah, indique un responsable de la Soguipah.

"C'est au terme de la marche des travailleurs que le président de la République a envoyé Madame la ministre de l'environnement qui est venue le 21 décembre 2021. Elle a réuni et les travailleurs, les planteurs, les transporteurs dans la salle polyvalente de la Soguipah pour s’en quérir des réalités de la Soguipah et elle est repartie. Entre-temps, le président de la République a vu que la crise persistait toujours. Il a déployé de nouveau le ministre de l'agriculture qui est venu. Quand il est arrivé, les planteurs ont été représentés par un seul élément tout comme les transporteurs. Le collectif n'a pas eu accès à la salle. Il est reparti. Jusque-là, les planteurs, les transporteurs, les travailleurs attendent toujours le retour", a indiqué un responsable de la Soguipah.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43