Résidence de Cellou à Dixinn : les pièces à conviction exposées au juge…

CONAKRY-Qui de Cellou Dalein Diallo ou du Patrimoine Bâti sortira vainqueur de la bataille judiciaire qui a démarré ce mercredi 23 février 2022, au TPI de Dixinn ?

Les « hostilités ont commencé » ! Ce sont les termes de maître Paul Yomba Kourouma, un des avocats que Cellou Dalein Diallo a engagés, pour le défendre dans le dossier qui l’oppose au Patrimoine Bâti Public, à propos de sa résidence de Dixinn. Il s’agit du procès en « référé ». La défense de l’ancien Premier ministre, sommé de quitter sa résidence au plus tard le 28 février, espère obtenir l’arrêt de l’exécution de la décision de la Direction du patrimoine bâti public.

Pour cette première confrontation, les débats ont tourné sur l’exposition des pièces à conviction au juge. La défense de M. Diallo s’est évertuée à exhiber au juge les documents qui prouvent selon eux, la paternité du domaine où réside son client. Mais à la demande des avocats de l’État guinéen, l’affaire a été renvoyée au 25 février. Au sortir de cette première audience, l’avocat de l’ancien premier ministre, s’est dit convaincu que son client sortira gagnant de cette procédure, si le juge fait preuve de courage et d’indépendance.

“Si le juge revêt sa toge de magistrat réellement, exerce le sacerdoce tel qu’il a été investi, si réellement il n’y a pas d’implication extérieure parce que le Prince peut toujours intervenir dans des questions de cette nature- si le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et à être déclaré propriétaire des lieux”, a rassuré Me Paul Yomba Kourouma.

L’avocat explique que Directeur du Patrimoine Bâti Mohamed Doussou Traoré, n’a pas daigné répondre au courrier réponse que Cellou Dalein Diallo lui a adressé. C’est pourquoi, il s’est tourné vers la justice pour le succès de ses prétentions, pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens.

Depuis 17 ans, le leader de l’UFDG réside dans sa villa à Dixinn. Pour maître Paul Yomba Kourouma, qu’on en vienne à le sommer de sortir des lieux sans aucune forme de procédure et par le biais d’une simple lettre qui ne constitue pas un titre exécutoire, est illégale. Le but de cette action en justice, a-t-il précisé, était de faire arrêter les effets nocifs, dégradants, malveillants de cette lettre.

« Le patrimoine bâti public est un sujet de droit qui revendique une propriété au même titre que M. Cellou Dalein Diallo. Un plaideur ne peut pas expulser de son propre gré. Parce qu’il est un sujet de droit public, parce que l’État a des décisions d’actions d’office et des décisions exécutoires. Sur ses simples principes qu’on le sorte de ces lieux manu militari, de façon humiliante sans aucune contrepartie alors sincèrement, il s’en plaint. L’opinion sait qu’il s’agit d’une démarche erronée, illégale, non procédurale et que toutes les expulsions telles qu’elles l’ont été par le passé et celles qui menacent d’intervenir sont faites en violation manifeste de la loi, du droit de propriété consacrée par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux”, selon maître Paul Yomba Kourouma.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com