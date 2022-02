Insalubrité à Kaloum : Tombo...Coronthie, des quartiers qui font "honte"

CONAKRY- Eaux usées sur la chaussée, odeurs nauséabondes, caniveaux bouchés par des d'ordures de tout genre, y compris des matières feclaes, bestioles… voilà l’hideuse image qu’offrent les quartiers Tombo et Coronthie, porte d'entrée de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne, Conakry. En saison sèche tout comme en saison pluvieuse, le constat est presque le même. Insalubre. Et dire que le Gouvernorat de la ville de Conakry et la mairie, y ont leur siège, c’est encore le comble.

Boulevard d’entrée de la presqu'île de Kaloum, ces deux quartiers sont connus pour leur insalubrité « légendaire ». Faute d'une bonne politique gestion des ordures, les habitants sont exposés à toute sorte de maladies.

Hawa Diallo habite au quartier Tombo. Cette mère de famille dont la maison se trouve à côté d’un caniveau rempli d'ordures décrit le calvaire quotidien auquel elle est confrontée. Elle confie que certains se permettent même déverser des matières fécales dans les caniveaux.

"Le problème de ces ordures et la gestion des caniveaux nous inquiète beaucoup. Parce qu’il y a des gens qui débouchent les tuyaux de leurs toilettes directement dans ces caniveaux. En plus, les caniveaux que les chinois ont creusé ici sont complètement bouchés. Nous souffrons ici, les caniveaux sont remplis des ordures et d’eaux usées. Tous les jours, nous sommes dans ça. Nous demandons de l'aide. Nous avons des enfants, nous vivons avec toute notre famille dans ces saletés, nous préparons à manger dans ça. Nous demandons aux autorités de nous aider à curer ces caniveaux pour éviter qu’on attrape des maladies", se plaint cette mère de famille.

Trouvée assise en train de préparer son repas à côté d'un caniveau rempli d'ordures, Mariame Sylla sollicite l'aide des autorités pour curer ces caniveaux. "Ces ordures nous gênent énormément. Il y a trop d'odeurs ici. Ça nous donne des maladies. Nous demandons aux autorités de nous débarrasser de ces ordures, en curant tous les caniveaux et les refermer après", plaide Mariame Sylla.

Interrogé, le Chef de quartier adjoint de Tombo, préconise une piste de solution. Il demande la mise en place des PME qui pourront s'occuper du curage des caniveaux de manière régulière et le ramassage des ordures.

"Nous avons de sérieux problèmes de curage des caniveaux à Tombo ici. Il y a un laisser-aller total. Les citoyens qui sont dans les concessions jettent les ordures dans les caniveaux. Ils sont transformés en dépotoirs. Nous avons besoin des PME qui s'occuperont du curage des caniveaux de façon régulière pour nous débarrasser de ces ordures. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous aider à avoir les moyens pour qu'on puisse assainir notre quartier parce que rien n'est impossible", a sollicité Lamine Camara.

Au niveau de la Mairie de Kaloum, on évoque le manque de moyens. Au micro de notre rédaction, le Secrétaire général de cette Commune a expliqué les raisons de cette insalubrité. Selon Djely Mory Kourouma, la Mairie ne gère plus la gestion des ordures.

"C'est un peu compliqué pour ce qui concerne l'assainissement. Parce que dès que la ville est salle, c'est la commune qu'on voit alors qu'actuellement ce n'est pas la commune qui gère l'assainissement. Actuellement, c'est l'agence nationale d'insalubrité publique qui gère tous les moyens qui étaient mis à la disposition de la commune pour l'assainissement.

Quand vous prenez aussi le cas des caniveaux, c’est du domaine du Ministère des travaux publics. C'est le Ministère des travaux publics qui est en charge de faire le curage des caniveaux et de transporter tout ce qui est débris jusqu'à la décharge.

Ensuite, l'assainissement des déchets liquide relève du Ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui a un contrat avec Poubelle de Conakry qui gère ces engins et qui s'occupe de ces eaux usées. La Mairie ne gère pas ces équipements.

Avant l'agence nationale de salubrité publique l'ANASP, les communes recevaient des subventions de l'Etat qui permettaient à chaque commune de s'occuper de l'assainissement. On avait ces camions Benne et des camions lève-conteneurs qui transportaient les ordures jusqu'à la décharge. Maintenant tous ces équipements sont gérés par l'ANASP, la commune ne reçoit aucun moyen comme subvention pour s'occuper de l'assainissement.

C'est pour cela, ce qu'on peut faire dedans c'est de sensibiliser et d'attirer l'attention de ces deux entités à savoir le Ministère des travaux publics par rapport aux caniveaux et le Ministère de l'urbanisme et de l'habitat pour les eaux usées qui a un partenariat avec Poubelle de Conakry pour la gestion de ces déchets liquides.

Actuellement, les communes ne gèrent aucun fonds par rapport à l'assainissement. Elles n'ont aucun moyen pour faire face à l’assainissement. C’est la raison pour laquelle, nous-mêmes on peut voir ces ordures, mais on est incompétent pour l'assaisonnement", a expliqué le secrétaire général de la Commune de Kaloum

Reportage réalisé par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023