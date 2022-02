Guinée : Le CNRD menace de retirer des passeports et de fermer des sièges de partis politiques

CONAKRY-Alors que la tension monte dans les QG (quartiers généraux) des partis politiques, le Comité de national du rassemblement pour le développement (CNRD) a tapé du poing sur la table ce lundi 21 février 2022, devant une brochette de responsables politiques reçus dans un camp militaire.

Face à ses hôtes, la junte au pouvoir a tenu un ton militaire. Les échanges se sont tenus à huis-clos et ont duré environs 2 heures, loin des micros et caméras. La rencontre a été présidée par le Colonel Sadiba Koulibaly, chef d’État-major général des armées qui n’est pas passé par le dos de la cuillère.

La junte a dit à ses hôtes avoir appris qu’il y a des leaders politiques qui font des démarches nocturnes pour distribuer de l’argent pour pousser les populations à sortir dans la rue. Le CNRD a averti qu’elle n’acceptera pas des troubles dans cette phase transitoire. Les échanges ont été directs quelques fois houleux entre ces dirigeants de la junte et ces dirigeants politiques, confie une source ayant pris part à la rencontre.

« Le CNRD a indiqué qu’il détient des informations selon lesquelles, il y a des leaders politiques qui distribuent de l’argent la nuit pour pousser la population à sortir. Sur ce point, ils ont indiqué qu’ils n’excluraient pas de fermer les sièges des partis politiques ou d’interdire des manifestations et même de retirer des passeports », a confié à Africaguinee.com, une source ayant pris part aux discussions.

Colonel Sadiba Koulibaly, chef d’État-major général des armées a prodigué des conseils, précise notre informateur. Mais en face, certains leaders politiques l'a rappelé le leitmotiv du CNRD qui dit que la justice sera la boussole. « On leur a dit de laisser la justice faire son travail en toute indépendance, parce que le CNRD ne peut pas être juge et partie. On leur a dit que s’il y a des incompréhensions pareilles c’est parce que le pont est coupé entre eux et la classe politique. Ils ont promis de rendre compte au colonel Doumbouya qui prendra les dispositions qu’il faut dans les jours à venir », précise notre source.

Déguerpissement des domaines de l’Etat…

« Ils ont évoqué aussi le processus de déguerpissement sur les domaines de l’Etat. Ils ont réitéré qu’ils iront jusqu’au bout. Lorsqu’ils ont dit ça, un des leaders a pris la parole pour leur dire : en faisant de la justice la boussole, le bon sens voudrait que l’on laisse la justice faire son travail avant de sommer des gens de libérer leur habitation qu’ils ont acquis légalement.

Ils ont dit qu’ils peuvent fermer les sièges des partis politiques, interdire les marches entre autres. Mais ça, on n’a pas laissé ça. Un acteur leur dit : les marches sont constitutionnelles. Et pour éviter d’arriver à de tels bras de fer, il faut laisser la justice faire son travail, conformément aux engagements initiaux du CNRD. Mais en tenant un langage du genre : vous irez jusqu’au bout, ou que des partis distribuent de l’argent pendant la nuit, pour pousser la population dans la rue…ne favorise la sérénité », explique notre source.

A suivre…

Focus Africaguinee.com