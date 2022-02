EDG : Mamadi Doumbouya nomme les membres du conseil d'administration

CONAKRY-Le Président de la transition colonel Mamadi Doumbouya, a nommé ce mardi 22 février 2022, les membres du conseil d'administration de la Société Electricité de Guinée « EDG SA ».

Selon le décret lu ce soir à la télévision nationale, conformément aux articles 13, 14 et 16 aliéna 2 et 3 du décret D2019/230PRG/SGG du 5 août 2019, portant statut de la Société Electricité de Guinée EDG SA, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du Conseil d'administration de la société électricité de Guinée.

1) Ismael Keïta, administrateur de l'autorité du contrôle des grands projets 2) Bachir Camara, conseiller en charge des mines géologie et énergie de la Primature 3) Sékou Ahmed Keïta, secrétaire général du ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures, 4) Mohamed Morlaye Yattara ingénieur électrotechnicien coordinateur du projet des grands projets du ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures 5) Abdoulaye Touré, secrétaire général du ministère du Plan, de l'économie et des finances 6) Ahmed Khalifa Diwara, directeur général du budget au ministère du budget Ibrahima Diané représentant du secteur privé 7) Ousmane Kane Doukouré, de l'association des Consommateurs de l'électricité 8) Bambo Sylla président du syndicat représentant du personnel d'EDG SA 9) Dr Alpha Oumar Camara, conseiller juridique de la présidence de la République personne 10) Alpha Oumar Barry, ingénieur électrique personne.

Un décret suivant a annoncé la nomination de M. Ismael Keïta, comme Président du Conseil D'administration d'EDG.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com