Charles Wright : "Dès que tu les touches…ils s’abritent derrière des considérations politiques"

CONAKRY-Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry est sorti de ses gonds ce mardi 22 février 2022. Charles Alphonse Wright promet d’être « impitoyable » à l’égard de ceux qui tiennent des propos infractionnels sur les réseaux sociaux. Le magistrat met en garde et annonce avoir donné des instructions à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction des investigation judicaires, de recenser tous les propos de nature ethnocentrique et régionaliste sur la toile. Charles Alphonse précise qu’il ne fait pas de chasse aux sorcières, mais si celui qui tient des propos infractionnels est un sorcier, il sera chassé, sans ménagement.

« Dans notre pays, on pense qu’on parle pour parler seulement. Depuis ma prise de fonction, je visite les réseaux sociaux que les gens ont considéré comme un espace à part entière. L’espace criminel, il n’y a plus de limite maintenant. Certains qui sont à l’étranger pensent qu’ils peuvent tout se permettre. Un beau matin, quelqu’un peut se lever et insulte comme il veut qui il veut. Celui qui fait ça n’est pas un asiatique, il est issu d’une famille guinéenne. Quel que soit les motivations politiques, ethniques ou autre, tout citoyen guinéen a le devoir de contribuer à la cohésion sociale. Parce qu’on n’a pas un autre pays. Partout où nous passons, notre identité commune, c’est celle guinéenne. Celui qui s’assoie à l’étranger pour insulter, si vous partager ses injures, vous devenez complices. Celui a divulgué et celui qui partagé, vos responsabilités sont partagées », a averti le procureur général.

Charles Alphonse Wright annonce avoir instruit à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction des investigation judicaires de recenser tous les propos ethnocentriques, d’où qu’ils viennent.

« On ne fera pas de chasse aux sorcières, mais si le sorcier tient des propos régionalistes, ethnocentriques, il sera chassé. On peut tout dire, c’est ça la beauté de liberté, mais il y a des limites qu’il ne faut pas franchir (…). Est-ce que la liberté d’expression vous donne le droit de porter atteinte à la dignité d’autrui ? Est-ce que cette liberté vous donne l’autorisation de saper la paix publique ? Le procureur ne peut pas se taire sur ça. Bien que dès que tu les touches, ils s’abritent derrière des considérations politiques : ah non, on est contre moi. Les magistrats n’ont pas de partis politique. Nous, on a la société et on a des obligations », a clarifié le magistrat dans un ton ferme.

Le procureur général dit être prêt à essuyé des critiques, mais il assumera sa responsabilité. « Je dis à tous ceux qui ont tenu des propos sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de travailler, celui sera interpellé, vous pouvez tout dire -on m’a pris parce que je suis tel- moi en tant que procureur général j’assumerai. Parce qu’après cette transition, on va se regarder, on saura qui a menti à ce peuple…Tous les guinéens doivent se lever pour dire : Non à l’ethnocentrisme. Il faut qu’on arrête un peu », a-t-il martelé.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com