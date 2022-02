Ukraine : Poutine va reconnaître l’indépendance des séparatistes pro-russes…

MOSCOU-Le Kremlin a fait savoir, dans la soirée de ce lundi 21 février 2022, que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, allait reconnaître l’indépendance des territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, où les deux camps s’accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu négocié en 2014.

« Un décret en ce sens sera signé sous peu », a rapporté la présidence russe, alors que le chef d’Etat doit prendre la parole à la télévision de façon imminente, selon le Journal « Le Monde ».

Emmanuel Macron convoque un conseil de défense

Le président français a convoqué lundi un conseil de défense et de sécurité nationale, qui devait se réunir à 19 heures, pour examiner la situation entre l’Ukraine et la Russie, selon l’Elysée.

Juste avant, les dirigeants des deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine ont appelé le président russe Vladimir Poutine à reconnaître leur indépendance et à mettre en place une « coopération en matière de défense ».

Ces appels, coordonnés et diffusés à la télévision russe, ont été lancés par les dirigeants de la république populaire de Donetsk (DNR) et de celle de Lougansk (LNR), Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, précise de son côté Rfi.

A suivre...

