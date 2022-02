Maférinya : Tenue d’un atelier d’orientation des hauts cadres du ministère de la Santé sur la nouvelle gouvernance du département

CONAKRY- Doté d’une nouvelle équipe dirigeante mise en place par décret D/2022/0030/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique (MSHP), à travers l’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP), a organisé du 18 au 20 février 2022, un atelier d’orientation en faveur de ses hauts cadres sur la nouvelle gouvernance du Département.

Du contexte

La mise à la retraite de la majorité des responsables des services, la nomination de nouveaux cadres à ces nouvelles fonctions, la phase spéciale de la transition, la feuille de route déclarée par l’autorité, à savoir : « renouer la confiance de la population avec le système de santé » interpellent le Département.

Au vu de ces nombreux défis, se pose la question de la familiarisation avec les textes, normes, procédures, documents de politiques et actions prioritaires à réaliser pour répondre aux missions du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Dans cette optique, il s’est avéré judicieux voire impératif pour le département de définir et harmoniser ses méthodes d’intervention à tous les échelons. C’est dans ce cadre que le Ministère a organisé ce présent atelier d’orientation stratégique de ces Hauts Cadres du Cabinet, des Responsables de Régions et de Districts sanitaires. Durant cette formation, ces cadres ont pu se familiariser avec les textes, normes, procédures, documents de politiques et actions prioritaires à réaliser pour répondre aux missions du département.

Des objectifs

L’objectif général de cette retraite stratégique, c’est de définir le nouveau cadre de travail des services centraux et déconcentrés du Département. De façon spécifique, il s’agit de :

Orienter les hauts cadres du MSHP sur:

la Politique Nationale de Santé ;

les axes de la lettre de mission 2022 du Ministère ;

les attributions de chaque service dans le dispositif organisationnel du Ministère ;

Décliner les priorités des Directions ;

Déterminer les actions prioritaires pour l’année 2022 ;

Déterminer les principaux indicateurs ;

Partager les informations sur le manuel de procédure sur sa partie administrative et générale.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique explique : “Les équipes du ministère de la Santé se sont retrouvées ici pendant 3 jours suite aux différentes nominations qui ont été faites et à la mise en place de nos équipes au niveau central et régional. Nous avons jugé utile de réunir nos équipes pour essayer de travailler à construire, renforcer l’esprit d’équipe, à créer un sens d’intérêts communs et d’objectifs, à créer les conditions pour que nous nous considérions tous comme une équipe dirigeante du ministère de la Santé. A la fois au niveau central et au niveau décentralisé et que l’on s’approprie les grandes orientations et les objectifs du gouvernement de transition dans le secteur de la santé. Ce sont là les objectifs de cette retraite qui ne s’est pas voulue un séminaire de formation, mais une retrouvailles familiale avec la possibilité de pouvoir mieux nous connaitre, nous apprécier, discuter ensemble de la nécessité de pouvoir travailler en tant qu’équipe, de comprendre nos rôles et nos responsabilités et sortir d’ici avec un esprit d’équipe, un engagement, une volonté et une même vision pour servir la population guinéenne en restaurant la confiance entre le peuple de Guinée et son système de santé”, a expliqué Mamadou Pètè Diallo.

Poursuivant, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a souligné que son équipe est investie d’une mission spéciale par le président de la Transition et son Premier ministre.

“Cette mission, c’est de changer la perception de nos compatriotes vis-à-vis de nos systèmes de santé, de pouvoir accueillir et traiter nos compatriotes dans les hôpitaux avec respect, dignité et empathie. C’est aussi de pouvoir utiliser au mieux les ressources que l’État guinéen nous donne pour pouvoir offrir à notre population des services de qualité dans le respect, la dignité et la considération. C’est enfin nous assurer que nous sommes redevables de nos actions. La confiance que le Gouvernement de transition nous a faite, les ressources qu’il nous donne, nous allons les utiliser et rendre compte. Nous allons mettre en avant notre esprit de redevabilité et de responsabilité vis-à-vis du peuple. Au sortir de cette concertation, avec la présence de nos partenaires techniques et financiers, je peux dire que le ministre de la Santé est en ordre de bataille. Nous allons nous attaquer aux problèmes du système de santé avec l’ambition de les corriger un à un. Nous n’allons pas tout faire en 2022, nous avons choisi les priorités et enfin d’année nous allons montrer des résultats”, a rassuré le ministre Pètè Diallo.

Vue l’importance qu’il a accordé à ces 3 jours de concertations, le ministre de la Santé a invité les partenaires techniques et financiers à cette retraite. Le Coordinateur du système des Nations unies en Guinée, Vincent Martin s’est réjoui de cette initiative.

“Le ministre de la Santé a décidé d’ouvrir cette retraite à ses partenaires y compris les Nations-unies avec qui, il travaille de façon très étroite. Je pense que c’est une excellente initiative. En tant que coordonnateur du système des Nations-Unies, cela m’a permis d’écouter les priorités qui ont été définies par le ministère dans le cadre de cette période de transition afin de renforcer les systèmes de santé en Guinée. C’est très important pour nous de les intégrer dans notre stratégie intégrée des Nations-unies en soutien à la transition. J’étais accompagné de plusieurs chefs d’agence notamment de l’OMS, de l’UNICEF, mais aussi de l'UNFPA qui sont en première ligne pour accompagner le ministère de la Santé dans ces thématiques extrêmement importantes et relativement larges”, a déclaré M. Martin.

Toutefois, le diplomate n’a pas manqué de signaler les problèmes de gouvernance du secteur de la santé qu’il va falloir améliorer. “J’ai parlé de gouvernance d’une manière générale et qui pouvait se décliner de différentes factions y compris sur les aspects de management et de leadership. Je crois que ce qui a fait défaut dans certaines situations, dans le passé, était un manque de management et de leadership de certaines structures. Dans le domaine de la santé, il est important de renforcer ce management et le leadership. Les cadres que j’ai rencontrés sont des acteurs du changement voulu par les populations. Nous, en tant que Système des Nations-unies, nous sommes évidemment prêts à accompagner en fonction des requêtes qui nous seront faites pour pouvoir aider sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects de management et de leadership”, a-t-il souligné.

