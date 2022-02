Les anciens ministres d’Alpha Condé convoqués par la junte ? « Je n’ai reçu aucune notification… »

CONAKRY- Les membres du Gouvernement d’Ibrahima Kassory Fofana, déchu le 05 septembre par le putsch qui a renversé Alpha Condé sont-ils convoqués ce lundi 21 février 2022 par la junte militaire au Pouvoir en Guinée ?

Joint par Africaguinee.com, trois anciens ministres ont marqué leur étonnement, indiquant n’avoir reçu aucune notification officielle.

« Je viens de l’apprendre par media interposé. Je n’ai reçu aucune notification venant du CNRD, ni de personne. Anciennement, on nous faisait appeler par l’ancien secrétaire général du Gouvernement. M. Lansana Komara ou par l’ex premier ministre. Mais jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai reçu aucun appel.

On entend comme ça. Qui est convoqué ? Pourquoi ? on ne sait. On attend que ça soit officiel. J’ai appelé d’autres ministres qui sont également dans le même étonnement », a confié ce matin un ancien membre du Gouvernement déchu.

Également joint par Africaguinee.com autour du même sujet, un autre ancien ministre a confié n’avoir reçu « aucune information » relative à cette « convocation ».

« Peut-on qu’on n’est pas concerné, mais on n’a reçu aucune convocation. Je ne crois pas qu’un ancien ministre ait reçu une convocation l’intimant de se rendre au camp ou ailleurs, à part peut-être ceux qui ont été cités dans l’affaire Zénab. Peut-être que la Crief les a convoqués, mais moi non », précise une autre ancienne source ministérielle.

Toutefois, apprend-on de sources sécuritaires, plusieurs barons du régime déchu sont dans le collimateur du CNRD pour être questionnés sur leur gestion. L’identification de leur domicile aurait commencé depuis la semaine passée.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com