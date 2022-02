Guinée : Validation d'un manuel de procédures de la chaine du cadrage macro-économique et budgétaire...

CONAKRY- Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui à la gouvernance économique et financière (PAGEF), le Ministère de l'économie, des finances et du plan et Expertise France ont procédé ce vendredi 18 février 2022, à la validation du manuel de procédures de la chaine du cadrage macro-économique et budgétaire de la Guinée. Ce projet est financé par l'agence française du développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France.

Dans son discours d'ouverture, le Ministre de l'économie, des finances et du plan a expliqué que ce manuel vise à clarifier les responsabilités de tous les acteurs de la chaine du cadrage macro-économique et budgétaire et à définir un calendrier harmonisé de l'ensemble du processus en tenant compte des contraintes de chacun des acteurs concernés.

"Ce manuel de procédures de la chaine de cadrage élaboré a été mis en œuvre grâce à l'appui de l'Agence Française de Développement à travers le projet d'Appui à la gouvernance économique et financière PAGEF. Il vise à clarifier les responsabilités de tous les acteurs de la chaine et à définir un calendrier harmonisé de l'ensemble du processus en tenant compte des contraintes du chacun. Ce document est notre œuvre commune. Le besoin de son élaboration par les acteurs concernés est parti d'une analyse partagée des principaux goulots d'étranglement et des solutions possibles. La dimension historique permet d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble de la chaine de cadrage et surtout de planifier les différentes tâches relevant de chacun des acteurs", a expliqué Dr. Lanciné Condé.

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan précise que ce manuel a pour vocation de créer un cadre d'échange permettant à tous les acteurs de la chaine de savoir où ils se situent, quel est leur rôle et comment ils interagissent avec les autres.

Dans son discours, le Directeur adjoint de l'Agence Française de Développement a indiqué que ce manuel jouera un rôle important dans l'élaboration de la loi de finance 2022-2023.

"Il faut souligner que ce document a été co-construit avec les différents intervenants de la chaine de cadrage. Nos experts qui les ont accompagnés ont vu l'excellente collaboration entre les différents intervenants. Donc, j'en suis sûr, cela permettra à ce que cet outil soit utilisé au quotidien dans l'élaboration du cadrage macro-économique. En plus, l'année 2022 sera déterminante pour l'utilisation de ce manuel en préparation de la loi de finance 2022-2023. Le PAGEF, les acteurs qui sont à vos côtés vous soutiendront et vous accompagneront pour la mise en place de ce manuel au quotidien", a assuré Nicolas Lecrivain.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023