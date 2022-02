Domaines de l’Etat, cas de Cellou et Sidya, CNT, dialogue: Lansana Kouyaté parle…

CONAKRY- L’opération de récupération des domaines de l’Etat déclenché par CNRD continue de susciter des réactions en Guinée. Alors Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo sont sommés de quitter leurs domiciles respectifs, Lansana Kouyaté « compati ». Dans cet entretien, l’ancien premier ministre évoque les Assises nationales annoncées par le Cnrd tout en soulignant que la réconciliation exige une méthode beaucoup plus profonde.

AFRICAGUINEE.COM : Vos collègues Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo sont sommés de quitter leurs domiciles respectifs au plus tard le 28 février 22. Quelle lecture en faites-vous ?

LANSANA KOUYATÉ : Je regrette vraiment ce qu’ils peuvent ressentir parce que c’est quand même des humains. Quelque soit ce que nous pensons, c’est touchant pour quelqu’un qui a été à leur position de se retrouver dans une telle situation. Je participe donc à leur émotion et à tout ce que cela pourrait leur causer.

Comme je le dis aussi, ce mouvement -le Cnrd-, a été bâti sur le socle de la justice, de la vérité. La récupération des biens de l’Etat, si cela se fait dans la justice tout est OK. Parce que la justice dans toute sa transcendance doit être dite, et quand elle dite alors chacun de nous doit simplement accepter.

Environ un mois après sa mise en place, le CNT n’a toujours pas posé un acte fort. Que pensez-vous de cette lenteur ?

Les membres du CNT connaissent leur pesanteur. C’est après cooptation qu’ils sont là, ce n’est pas une institution qui a été élue. Si c’était le cas les choses seraient allées beaucoup plus vite, mais on a coopté. J’aurais souhaité que ça aille vite parce qu’on est en période de transition. La première fois que vous m’aviez posé la question je vous ai dit qu’on nous a gratifié de quelque chose.

Une transition n’avait pas besoin de ça (CNT, Ndlr) en réalité. La transition dicte par ordonnance. S’ils ( les membres du Cnrd, Ndlr) veulent nous faire associer de cette manière, c’est tant mieux, la charte l’a décliné avant, mais il faut savoir raison garder et ne pas aller vite comme chacun le souhaite, mais ne pas aussi trainer les pas. Ce message est, à la fois, adressé au CNT et au Cnrd et à la classe politique.

Les Assises nationales annoncées par la junte peinent à démarrer véritablement. Qu’est-ce que cela inspire ?

Ça ne sera qu’un début. La réconciliation a besoin de choses beaucoup plus profondes, méthodiques. Alors Assises nationales c’est bien, on doit s’assoir comme je le dis toujours, il ne faut tourner la page qu’après l’avoir lue. Ainsi, chacun ira avec ses convictions de dire ses vérités, mais d’entendre aussi ce qu’il n’aimerait pas entendre. C’est le croisement des deux qui fait la paix d’un pays.

Il y a un autre facteur, tout ce à quoi on assiste ici c’est le produit de la misère, de la pauvreté. La richesse on la partage facilement, mais la pauvreté quand vous distribuez les gens n’accepteront pas. C’est dire que travaillons pour que la décentralisation, pas seulement administrative, soit aussi économique et financière pour que les régions de l’intérieur se relèvent. C’est l'Etat qui doit en être le vecteur.

Que pensez du dialogue tant souhaité par la classe politique mais que le Cnrd a du mal à accepter ?

Je le souhaite et je le demande. Je suis sûr qu’on aboutira à ça c’est inévitable.

Interview réalisée par Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06