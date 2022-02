Cellou Dalein Diallo : « Ce que nous nous sommes dit avec le CNRD… »

CONAKRY-Nous en savons davantage sur le contenu des échanges entre le CNRD et les acteurs politiques ce lundi 21 février 2022 au camp Almamy Samory Touré.

Les échanges se sont tenus à huis-clos et ont duré environs 2 heures, loin des micros et caméras.

Cellou Dalein Diallo un des leaders ayant pris part à la rencontre a apporté plus de précisions.

« D’entrée, le chef d’Etat-major des armées, colonel Sadiba Koulibaly a donné l’exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics et a réaffirmé leur détermination à poursuivre l’action. Ensuite, il a donné la parole aux leaders.

De façon quasi-unanime, tous les leaders politiques ont souscrit à l’action de récupération des biens de l’Etat, mais ont demandé que la justice soit à cet égard leur boussole. Pour éviter que d’honnêtes citoyens, ayant acquis des terrains et bâtiments relevant du domaine privé de l’Etat ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés.

Tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d’un cadre de dialogue permanent pour éviter les conflits et qu’en tant que fils de ce pays, nous puissions dans ce contexte de transition, confronter nos points de vue et nos idées afin d’aplanir les divergences et trouver des consensus pour la conduite de la transition. Nous avons tous insisté sur ça en rappelant les vertus du dialogue.

A l’issue de nos échanges, la délégation du CNRD a promis de rendre compte à qui de droit et de nous revenir d’ici la fin de la semaine ».

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com