Guinée : "Acculé" par la junte, Cellou obtient un soutien de taille…

CONAKRY-"Acculé" sur plusieurs fronts par le CNRD, la junte militaire au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre, Cellou Dalein Diallo, figure politique majeure du pays, obtient un soutien de taille.

Alors qu’il est sous le coup d’une procédure judiciaire devant la CRIEF et d’une sommation de quitter sa résidence au plus tard le 28 février, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) trouve un « réconfort » majeur.

Toutes les structures de sa formation politique, ont fait bloc derrière lui, se disant prêts à servir de « boucliers » pour parer à toute forme « injustice » qui le viserait.

Le comité national des jeunes (CNJ)de l’UFDG, un des maillons fort du parti, bande déjà ses muscles et attend le mot d’ordre de la Direction Nationale en cas d’injustice de quelque nature que ce soit.

« Les jeunes n’accepteront aucune forme d’exclusion de leur candidat que vous êtes. Ils n’accepteront plus jamais que leur victoire soit injustement attribuée à un autre candidat. Ils exigent que justice soit rendue aux centaines de jeunes froidement assassinés et dont on ne parle plus », a déclaré ce samedi 19 février 2022, un des dirigeants du CNJ de l’UFDG.

Vers une union sacrée UFDG-UFR

Dans le cadre de la mise en place d’une dynamique des jeunes pour « défendre la démocratie » contre l’aile qualifiée du CNRD de toxique qui veut « dévoyer la transition », les jeunes de l’UFDG disent avoir rencontré les responsables des jeunes de l’UFR avec lesquels ils partagent les mêmes préoccupations et la même vision.

« Nous nous sommes accordés de travailler de concert pour sauver notre démocratie que nous avons acquise de haute lutte et de lutter contre toutes formes d’exclusion. Il faut préciser que cette dynamique sera élargie à tous les partis politiques ayant la même vision. Nous sommes au courant des agissements de cette partie toxique qui se fait appeler société civile et qui prétend parler au nom du peuple et qui est guidée par des hauts perchés. Soyez sûrs que nous ne danserons pas à cette musique », a averti Ciré Diallo.

Soutien de Lansana Kouyaté…

Le leader du PEDN a regretté ce que ses collègues Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo sont en train de vivre. « Je regrette vraiment ce qu’ils peuvent ressentir parce que c’est quand même des humains. Quelque soit ce que nous pensons, c’est touchant pour quelqu’un qui a été à leur position de se retrouver dans une telle situation. Je participe donc à leur émotion et à tout ce que cela pourrait leur causer », a confié l’ancien premier ministre interrogé par Africaguinee.com.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com