Récupération des domaines de l’Etat : les vérités "crues" de Lansana Kouyaté…

CONAKRY- L’ancien premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté a brisé le silence ce samedi 19 février 2022, sur l’opération de récupération des domaines de l’Etat, déclenchée par le CNRD. Cette figure politique, -une des plus averties du pays quant à la conduite des affaires de l’Etat-, dénonce une cacophonie dans les interprétations.

Le leader du PEDN (parti de l’espoir pour le développement national) appelle à plus de transparence. Pour lui, il n’est pas souhaitable de « jeter » des gens dans la rue. D’où selon Lansana Kouyaté, la nécessité d’examiner les documents minutieusement pour ne pas commettre des injustices pouvant porter atteinte à la quiétude sociale dans le pays. Explications.

« La décision d'évincer ou d'enlever tous ceux qui occupent les domaines de l'Etat ou les terrains bâtis pour l'instant, il y a trop de cacophonie dans les interprétations. Pour ce qui concerne les biens de l'Etat, personne ne peut dire non. Quelle façon doit-on adopter ? Quelle méthode ? Ça ne doit pas se faire n'importe comment. Ce sont parfois des maisons qui sont occupées depuis des dizaines d'années. Donc, il faut savoir qui a acquis quoi ? Et dans quelle méthode et dans quelle condition ? Sans quoi, le tumulte va monter et nous serons tous là pour s'en plaindre. On veut la quiétude et la justice dans notre pays.

Tout ce qu'on souhaite pour ce pays, c'est la paix et cette paix ne doit pas du tout déranger le programme en faveur de la justice. On a entendu le communiqué disant à ceux qui occupent ces bâtiments de les déguerpir. Le débat va continuer et l'exécution suivra dans la toute-puissance de l'État.

Encore une fois, je le dis : il faut que cela soit fait en toute transparence, en toute légalité après avoir examiné les textes. Il y en a qui ont des documents. Donc ces documents méritent d’être examinés en toute sérénité. Ceux qui sont en faute, le respecteront. J'ai parlé avec d'autres qui m'ont dit qu'ils sont là depuis 50 ans. Il faut passer par tous ces trames là pour savoir qui a raison ou a tort. Le déguerpissement d'une certaine façon jette les gens dans la rue et ce qui n'est pas souhaitable pour le pays ».

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com