Le CNRD interpelé : « Ne touchez pas aux domiciles de Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo »

CONAKRY-Le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a de nouveau été interpelé sur la façon dont il mène les opérations des domaines dits de l’Etat. Alpha Saliou Wann, leader politique qui avait la prison au temps d’Alpha Condé demande à la junte de revoir sa copie et ne pas « ne touchez pas aux domiciles des anciens Premiers ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo ».

On laisse le droit pour inviter au débat l’éthique et la morale.

En quoi est-il immoral qu’un Président de la République (non pas un chef d’une junte) autorise la vente d’un terrain ou d’une maison faisant partie du domaine privé de l’Etat à son Premier ministre afin qu’il puisse se loger décemment ? Il s’agit bien de la deuxième personnalité du pouvoir exécutif.

Connaissez-vous les avantages liés à la fonction de Premier ministre dans d’autres pays? C’est ridicule qu’on traîne dans la boue les nôtres pour avoir simplement acheter à l’Etat leurs terrains ou maisons.

Il est fort possible que le général Lansana Conté n’ait accordé de telles faveurs à tous ses ministres, mais là, il s’agit de deux de ses Premiers ministres parmi les plus méritants, et personne ne peut crier au scandale à cause du prix de vente, car les transactions se sont faites au prix du marché de l’époque. Ils n’ont donc pas eu droit à un traitement de faveur sur le prix.

Comment pouvons-nous prendre plaisir à humilier deux anciens Premiers ministres de la République ? Évidemment, le PDG a ancré en nous la culture de l’humiliation publique de nos élites.

Parce qu’ils sont Premiers ministres, ils n’ont pas droit à des faveurs de la République? Combien de citoyens ordinaires bénéficient des ventes des terrains appartenant à l’Etat? Voulez-vous dire que les ministres et hauts fonctionnaires de l’Etat n’y ont pas droit?

Le président Macky Sall vient de donner gratuitement deux terrains (à Dakar et à Diamniado ) à chacun des joueurs de l’équipe du Sénégal vainqueur de la CAN.

Le monde n’est-il pas ainsi fait, plus on s’élève haut dans la hiérarchie politique, administrative, militaire et socio-économique, plus on bénéficie d’avantages spécifiques? À chacun selon son mérite.

Il est certain, qu’il y a eu des abus dans la gestion du patrimoine bâti public de l’Etat, donc le ménage est nécessaire dans ce secteur. On ne peut pas dire que tout ce beau monde a bénéficié d’un décret présidentiel pour acquérir leurs terrains ou maisons. Il y a surtout le cas des domaines publics et des domaines publics maritimes de l’Etat qui sont inaliénables et incessibles qui mérite encore plus d’attention des pouvoirs publics. Nos mangroves disparaissent sous le coup d’occupations agressives et illégales.

Faites votre travail dans le respect des lois, mais ne touchez pas aux domiciles de nos anciens Premiers ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo attribués par décrets du président de la République le général Lansana Conté.

Jeunes officiers du CNRD, respectez la signature légale de votre général d’armée Lansana Conté.