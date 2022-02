Guinée : Mamadi Doumbouya modifie un décret d’Alpha Condé…

CONAKRY-Tombeur d’Alpha Condé le 05 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a modifié le décret D 2016/153 /PRG/ SGG du 28 mai 2016 fixant les statuts de la Loterie Nationale de Guinée (Lonagui).

Dans le viseur, l'article 20 dudit décret fixant les statuts de la Loterie Nationale de Guinée, relatif au nombre de membres composants le Conseil d'administration (CA)de la Lonagui. Il est modifié comme suit :

La Lonagui est administrée par un CA de 8 membres. Ce nombre peut être revu en cas d'ouverture du capital à d'éventuels autres actionnaires. Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées générales de l'acte uniforme de l'OHADA. Il peut autoriser tous les actes et autorisations relatifs à sa mission.

Les décisions du CA sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressées, signées, certifiées et archivées conformément aux dispositions de l'acte uniforme.

Article 2 : L'article 24 du décret cité à l'article 1er du présent décret est également modifié. Le CA de la Loterie Nationale de Guinée, constitué des membres représentants les ministères concernés et Le comité consultatif des parieurs et ou des salariés est composé de :

Un représentant de la présidence de la République, tutelle, Un représentant du Ministère de l'économie et des finances, Un représentant du ministère en charge de la culture, Un représentant du ministère en charge de la sécurité, Un représentant du ministère des postes et Télécommunication, Un représentant du collectif des parieurs. Deux personnes désignées du fait de leur expertise.

Ci-dessous les Membres du CA de la LONAGUI :

Dr Alaha Oumar Camara, conseiller juridique de la présidence de la République (Président du CA) M. Ousmane Diawara, secrétaire général de l'administration et contrôle des grands projets, désigné du fait de son expertise. Elhadj Mamadou Cellou Diallo, conseiller juridique du Ministère de l'économie des Finances et du plan M. Ansoumane Djessira Condé, conseiller chargé de la culture du Ministère de la culture et de l'artisanat. Mohamed Cissé, commissaire divisionnaire du ministère de la sécurité et de la protection civile. Nfaly Sylla, chef de cabinet du ministère des postes et Télécommunication et de l'économie numérique. Madame Mariama Bangoura, entrepreneur représentante du collectif des parieurs Joseph Saa Kadouno, conseiller-maître à la cour des comptes désigné du fait de son expertise.

A suivre...

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com