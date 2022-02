Cellou répond au DG du patrimoine bâti : La note "édifiante" du leader de l’UFDG…

CONAKRY- L’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a répondu au Directeur général du Patrimoine Bâti Public, qui lui demande de libérer, de toute occupation, son domicile sis à Dixinn-port avant le 28 février à 10 heures.

Dans sa note-réponse adressée à Mohamed Doussou Traoré, le leader de l’UFDG a signifié son étonnement face à cette intimation. Le courrier consulté par Africaguinee.com est daté du 17 février.

M. Diallo précise qu’il ne voit nullement la base juridique de cette sommation qui, précise-t-il, ignore complètement son droit de propriété sur un bien qui lui appartient légalement. Le dirigeant politique regrette aussi le fait que cette sommation porte préjudice à sa réputation de citoyen et d'homme politique.

« En effet, comme vous le savez, ce terrain m'a été régulièrement cédé par I'Etat suite à unDécret pris par le Président de la République.

Mieux : c'est votre service, le Patrimoine Bâti Public qui a, d'une part, encaissé le chèque de banque n° 0288768 du 8 septembre 2005 d'un montant de 406.437.565 GNF représentant la valeur vénale et résiduelle du Terrain et du bâtiment (deux chambres et un salon) déterminée par une mission d'expertise et d'évaluation du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et d'autre part, délivré la quittance libératoire N°0024843 en date du 2 décembre 2005.

Je précise que ce montant a été payé par la Société générale de Banques en Guinée qui m'avait accordé un prêt à cet effet », étaie Cellou Dalein Diallo dans son courrier signé le 17 février.

Plus loin, l’ancien Premier ministre demande au Directeur du Patrimoine Bâti publique de « bien vouloir reconsidérer sa demande ». Africaguinee.com vous propose ci-dessous la note que M. Diallo a adressé à Mohamed Doussou Traoré.