PASA2 : L’Union européenne pose la 1ère pierre dans le cadre de la Construction/Réhabilitation de 15 Infrastructures Sanitaires dans la région de N’Zérékoré…

N’ZÉRÉKORÉ - Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui au renforcement du système de santé en Guinée (PASA2) financé à hauteur de 26,5 millions d’euros, le Délégation de l’Union européenne en mission de suivi dans la région a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé rural de la sous-préfecture de Orémai pour la construction d’infrastructure de santé flambant neuf respectant les dernières normes et standards.

Elle a également rendu une visite à l’hôpital préfectorale de Macenta où d’autres travaux de constructions et de réhabilitations sont prévus.

La cérémonie s’est déroulée ce mercredi 16 février 2021, en présence des autorités administratives et sanitaires de la région, ainsi que des partenaires techniques.

Ce projet qui couvre 8 préfectures dont les de la région de Nzérékoré plus 2 autres préfectures avoisinantes (Kissidougou et N’Zérékoré) permettra la reconstruction et la réhabilitation de 15 infrastructures sanitaires au total.

Merci de lire ci-dessous le communiqué de presse élaboré à cet effet.