Mali : Le Gouvernement exige le retrait “sans délai” des troupes françaises

Bamako affiche la fermeté vis-à-vis de Paris ! Bien qu'englué dans une crise multidimensionnelle depuis 2012, le Mali ne veut plus de la présence des militaires français sur son sol.

Au lendemain de l’annonce par le président français Emmanuel Macron du retrait des forces françaises du Mali dans un délai de six mois, Bamako dit niet et exige que Paris retire "sans délai" ses forces dans son territoire. En clair, le plutôt possible sera le mieux.

A travers un communiqué publié ce vendredi 18 février 2022, les autorités maliennes disent avoir pris acte “de la décision unilatérale” de Paris, le 17 février 2022, de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et Takuba, “en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires”.

“Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le Gouvernement invite les Autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des Autorités maliennes”, lit-on dans le communiqué des autorités maliennes.

Le Gouvernement malien a exhorté les FAMA (forces armées maliennes) à “plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leurs missions de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens”, a martelé la junte malienne appelant la population à la vigilance.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com