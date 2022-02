Domaines de Cellou et Sidya : Ousmane Gaoual soulève un problème "d'éthique"…

CONAKRY-Alors que les anciens Premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, soutiennent avoir acquis légalement les terrains qu’ils occupent, le ministre de l’habitat Ousmane Gaoual Diallo évoque un problème « d’éthique ». Le porte-parole du Gouvernement appelle à dépersonnaliser le débat sut cette opération de récupération des domaines de l’Etat.

‘’Certes ce sont deux personnalités politiques médiatiquement exposées. Mais au-delà de ces personnes, il y a de nombreuses familles qui sont aussi concernées. Cette deuxième phase concerne plus de quatre-vingt familles et plusieurs institutions internationales. Donc, il ne faut pas personnaliser, puisque dès qu’on rentre dans la personnalisation on s’éloigne de l’esprit. Le cadre dans lequel s’inscrit cette opération ne vise pas des personnes mais des biens’’, a laissé entendre Ousmane Gaoual Diallo.

Pour le ministre de l’Habitat, au cours de cette phases plusieurs documents seront étudiées avant de prendre des conclusions.

‘’Parce qu’après, derrière ça, des documents vont être examinés, des situations et les conditions des sorties du patrimoine vont être examinés minutieusement et des conclusions vont être tirées conformément à la législation et conformément aux engagements internationaux élargis à notre pays. La règle qui veut que le président de la transition ait fixé en disant que la justice sera la boussole sera maintenue dans toute sa plénitude.

Cela est important. Après derrière, ce que j’ai souligné tout à l’heure ce qu’on va examiner les situations dans un cas plus global. Nous allons regarder la légalité de la procédure, cette légalité ne se regarde pas seulement sur l’aspect de dire que j’ai vendu ou j’ai acheté. Avait-on le droit de le faire, moralement, éthiquement ? Cela nous permettra de tirer les conclusions plus générales et ne pas se focaliser sur des spécificités ou des personnalités les plus médiatiquement exposées’’, a déroulé le porte-parole du gouvernement de la transition en cours en Guinée.

