Autonomisation des femmes : L'usine de Ciment LafargeHolcim Guinée forme 25 teinturières...

Dans le cadre de la continuité de ses actions en faveur des communautés, à travers le volet RSE -responsabilité sociale de l’entreprise- LafargeHolcim Guinée a formé pendant un mois, 25 femmes teinturières issues de ses 5 quartiers environnants, -Bailobaya, Tanga, Ansoumania, Lansanaya et Kalokhoya-.

A travers cette formation, les bénéficiaires pourront désormais se qualifier davantage dans leurs activités de teintures et accélérer leur autonomisation. Ces femmes ont reçu ce jeudi 17 février 2022 leurs satisfécits. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la société LafargeHolcim Guinée.

Dans sa prise de parole, la responsable communication de l’entreprise a expliqué que LafargeHolcim Guinée a financé ce projet non seulement pour permettre aux femmes d'être autonomes mais aussi parce que le Groupe Holcim encourage les investissements à caractère durable.

"Nous avons financé ce projet parce qu'il entre en droite ligne avec la stratégie RSE de LafargeHolcim Guinée. Le groupe nous exige d’investir dans les initiatives durables à forte valeur ajoutée. C’est exactement ce que nous faisons avec ce programme, -non seulement nous formons les femmes- mais nous leur permettons aussi d'être autonomes afin qu'elles puissent vivre de leur métier et garantir des revenus durables. Ce projet concerne les femmes de cinq quartiers qui entourent l'usine", a expliqué Aminata Condé.

Afin d'encourager l'initiative des femmes et la rendre pérenne, le Directeur Cluster Ouest Africa du groupe LafargeHolcim a annoncé que l'usine s'engage à racheter tous les produits fabriqués par ces 25 femmes bénéficiaires de cette formation.

"Je trouve que c'est une des plus belles réalisations qui m'a été donnée de voir. Vous voir en train de sourire avec vos enfants, me fait très chaud au cœur. Cela me dit que nous sommes sur la bonne voie. Le travail a été de très bonne qualité. Donc, la Direction a décidé d'acheter tout ce que vous avez produit à la fois pour vous aider et à la fois parce que c'est du bon travail", a indiqué Xavier-Saint-Martin-Tillet.

Abondant dans le même sens, le Directeur Général de LafargeHolcim Guinée a dit être heureux d'aider ces femmes à concrétiser ce programme de l'autonomisation.

"Il y en a certaines d’entre vous qui n'étaient pas dans ce domaine avant, d’autres ont cherché à s’améliorer un peu plus. Nous, ça nous fait plaisir de participer à cette évolution et aussi de participer à cette autonomisation des femmes dont on parle aujourd’hui. Au-delà du discours, c’est une action concrète", a laissé entendre Bruno HOUNKPATI.

Durant un mois, ces 25 femmes ont été formées dans plusieurs thèmes entrant dans le cadre de la teinture. Il s’agit entre autres du découpage, de l'attache, des dessins. Ce geste d’accompagnement réjouit Bintou Kourouma, formatrice.

"Je remercie infiniment l'usine Ciment de Guinée parce que c'est la première fois qu'une telle entreprise lance un projet de ce genre pour aider la communauté environnante. Il y a vraiment une cohabitation très sincère et honnête entre l'usine Ciment de Guinée et les citoyens des quartiers environnants. Pendant un mois, on déroulait cette formation qui était axée sur le découpage, l'attache, la bougie, les dessins. Nous nous confions davantage à l'usine Ciment de Guinée parce qu'on a compris qu'elle le souci de leur voisinage, elle a le souci d'aider les guinéens, nous les femmes pauvres en particulier", a témoigné Bintou Kourouma l'une des formatrices.

Ravies de ce geste, les bénéficiaires ont remercié les responsables de l'usine de Ciment LafargeHolcim Guinée. Ramatoulaye Barry rassure que cette formation va lui permettre d'être autonome et aider son mari à supporter les charges familiales.

"Nous avons appris la teinture avec Ciment de Guinée parce que nous voulons être des femmes autonomes et indépendantes. Ciment de Guinée nous a aidé à assister nos époux. Grâce à cette formation, nous n'allons plus rester bras croisés sans rien faire et attendre que nos maris nous donnent tout. Nous remercions infiniment Ciment de Guinée pour cet accompagnement. Nous sommes vraiment très heureuses et nous souhaiterions que ce programme soit élargi à d'autres", a lancé cette participante.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023