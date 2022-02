Tournée de l’ex PM Kabinè Komara en Haute Guinée : Les faits au-delà des spéculations…

Depuis un certain temps fusent de partout des spéculations sur le déplacement d’une délégation de cadres de la Haute Guinée à Kankan. Certaines langues « fourchues » évoquaient même une mission de campagne au compte du CNRD et du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition. Le sujet a été abondement commenté sur les réseaux sociaux, quelquefois avec des arguments « farfelus » purement subjectifs. Qu’est-ce qui justifie la présence desdits cadres à Kankan ? Que s’est-il réellement passé les 4, 5 et 6 février dernier à Kankan ? Explications.

Les violences préélectorales qui ont endeuillé la ville de Kankan en 2020 et 2021 ont fortement ébranlé les consciences dans cette ville connue sous le nom de Nabaya, (ville de l’hospitalité). Pour effacer cette « souillure » mais aussi celle que d'autres endroits du pays ont connu, le Patriarche de Kankan a projeté d'inviter à Kankan tous les Érudits et Religieux de Guinée en octobre 2021 afin d'implorer le Créateur pour que de tels regrettables évènements ne surviennent nulle part à l'avenir en Guinée.

Il avait aussi donné son accord à de bonnes volontés pour construire un monument qui symbolisera cette volonté du "Vivre ensemble". Bien que ce monument fut réalisé depuis plus d'une année, la cérémonie fut volontairement différée pour éviter toute récupération politique car la volonté affichée était que tout devait se faire sans recours à une quelconque participation de l'Etat et de ses représentants afin de ne heurter aucune sensibilité.

A la lumière du nouveau contexte que connaît le pays, le "Sotikemo" a invité des Érudits , Religieux, Hommes de culture et plusieurs personnes ressources à Kankan pour participer aux journées de consolidation de la Paix et l'Unité Nationale les 4, 5 et 6 février dernier.

De nombreuses personnes ont répondu à cet appel. Parmi elles, une imposante délégation de la fondation de ElHadj Dieriba Diaby , Ambassadeur de la Paix, parrain de la cérémonie, une centaine de sages venant des 4 régions naturelles du pays, de nombreux hommes d'affaires de différents secteurs économiques, des hommes et femmes de culture comme les grands Sociologues Soumahoro, le Professeur Bonata Dieng, Mme Zénab Koumanthio Diallo Présidente de l'Union des Femmes écrivaines de Guinée, des organisations de jeunesse et de Femmes comme l'association des Jeunes et Femmes la Paix et le développement de Guinée et l'association des Femmes Engagées pour la Solidarité ( AFES), les représentants de la presse internationale et nationale.

En sa qualité de natif de Kankan, M. Kabiné Komara fut invité comme plusieurs autres personnalités parmi lesquelles les anciens ministres Dr Ousmane Kaba, Dr Saran Kaba, Mamadi Kaba et Madifing Diane, M. Sekou Legrow Camara, M. Tahirou Sow, Elhadj Bailo, Elhadj Abdoulaye Toure, M. Hady Toure, El hadj Laye Sidibe Wassaba, Keliti Toure, Abdoulaye Kake et tant d'autres. Au total , près de 200 personnes de toutes origines firent le déplacement. Les journées furent fécondes en signification et en symbole.

Le premier jour, une riche conférence animée par le brillant sociologue Soumahoro fut organisée au sein de l'université Julius Nyéréré de Kankan avec pour thème principal " L'Ethnie et la Problématique de l'unité Nationale ". Cette conférence a donné à la jeunesse les armes pour considérer les ethnies comme facteurs d'enrichissement du pays et non un facteur de division.

Dans la foulée, la poétesse Zénab Koumanthio Diallo a émerveillé l'assistance par des développements poignants qui ont édifié tout un chacun sur les solides pactes et embranchements qui lient depuis des siècles les différentes régions de la Guinée que nous nous devons de vulgariser et prendre en exemple. De mémoire d'étudiant à Kankan, jamais une conférence n'a réuni et intéressé autant de monde.

Prenant la parole pour clôturer la conférence, M. Komara a rappelé aux étudiants qu'il leur revenait de s'armer résolument pour combattre l’injustice, l'exclusion et l'ethnocentrisme afin que l'égalité des chances soit partout de mise. Ensuite fut organisée après la grande prière du vendredi, en présence de Elhadj Diawara , Secrétaire Général des Affaires Religieuses, une Grande Lecture du Saint Coran suivie de ferventes bénédictions au cours desquelles les Érudits venus de toutes parts ont prié pour l'entente et l'unité de tous les guinéens. Ils ont prêché pour bannir toute violence à l'endroit de n'importe qui et dans n'importe quelle partie du pays.

Le lendemain 5 février fut organisé dans la matinée, l'inauguration d'un prestigieux monument érigé sous l’égide du Sotikèmo de Kankan pour symboliser le "Vivre ensemble" partout en Guinée. Ce monument a été réalisé par l'Union des Jeunes et Femmes Ambassadeurs de la paix de Guinée. C'est un véritable chef-d'œuvre architectural et culturel qui fait la symbiose des symboles d'hospitalité et d’unité dans lesquels tout guinéen se reconnaît. D'une hauteur équivalant à celle d'un bâtiment de R+1 , il comprend sept (7) étages ci-après décrits :

- Le premier étage est le socle qui comprend 8 escaliers représentant chacun une région Administrative de la Guinée. -La deuxième partie du monument qui est une jarre. Elle est l’incarnation de l’accueil, de la fraîcheur, de la paix et de l'accueil. - Au dessus de cette jarre, se trouve la troisième partie du symbole de la paix qui est un couvercle, autrement dit un réceptacle où tous les Guinéens se réunissent dans un terrain d’entente.. - Sur ce couvercle, se trouve la quatrième partie constituée des calebasses remplies de noix de cola., symbole de fraternité et de réconciliation. Il est en effet reconnu dans nos traditions que quand on croque la cola à la conclusion d'un pacte, on s’engage à réaliser tout ce pour lequel, on est réuni. La cinquième partie est représentée par quatre bras identiques qui s'élèvent au-dessus des calebasses. Ces bras représentent l’ensemble des filles et fils de la Guinée tous égaux en droit et en devoir vis-à-vis de la patrie. La sixième partie est la carte de la Guinée, patrimoine commun , jalousement tenue par les 4 bras pour la défendre et la protéger envers et contre tout, sur cette sixième partie se dresse une colombe blanche, symbole universel de la paix qui est universelle. Elle dénote l'attachement à la paix et à la culture de la paix.

La coupure du ruban inaugural de cet évocateur monument fut effectuée par El Hadj Dieriba Diaby et le Représentant du Sotikèmo. Ceci fut suivi par l'entonnement de l'hymne national chanté spontanément par toute la foule. La presse internationale (RFI , France 24 , Africable) et toutes les télévision et radios guinéennes ont immortalisé ce pathétique moment de communion des guinéens de tous bords pour se reconnaître dans ce symbole conçu et réalisé de bout en bout, sans aucune implication de quelque forme que ce soit d'aucune autorité politique ou administrative. Toute une Première en Guinée! C'est d'ailleurs fort de cette dynamique que les concepteurs ont exprimé leur détermination à ériger le même monument dans les chefs lieu des huit régions administratives du pays afin que partout , les guinéens célèbrent le symbole de la Paix et de l'Unité Nationale.

Dans l'après-midi, les populations et l'ensemble des invités se sont retrouvés au Centre Islamique où le Sotikemo a remis des satisfécits aux différents invités et soutiens avec des remerciements appuyés à l'endroit de tous les acteurs de la réussite de l'événement.

Profitant de cette auguste assemblée, Mme Koumanthio Diallo, par ailleurs petite fille de notre héros national Alpha Yaya Diallo a offert au Soti de Kankan , par l'intermédiaire de son époux le Professeur Bonata Dieng une majestueuse et impressionnante botte de noix colas attachée dans un joli cordage traditionnel.

Pour sa part, M. Komara a remis au représentant du Khalife du Foutah un Coran de dimension spéciale pour l'encourager dans ses prières en faveur de la Paix dans notre pays.

L'Ambassadeur de la Paix ,El Hadj Dieriba Diaby a mis l'occasion à profit pour remercier l'ensemble des Érudits et Religieux à redoubler d'efforts pour prêcher la Paix et la Concorde. Il a appelé les dirigeants à faire preuve de justice et d'équité afin que les germes des conflits ne trouvent plus de terrain fertile.

Les cérémonies se sont terminées par une prière le dimanche à l'église de Kankan où l'Évêque donna la parole à l'ancien premier ministre Kabiné Komara qui a salué la cohabitation pacifique des pratiques religieuses en Guinée et a invité les jeunes à être partout des soldats de la défense de la justice, de l'intégrité et de la Paix .

Focus