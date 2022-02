Thierno Mamadou Dansoko « enfonce » Hadya Présie : "Elle a monté les enchères jusqu’à 80.000 euros..."

CONAKRY- L’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko qui accuse Hadiatou Bah (Hadya Présie) de "chantage et tentative d'extorsion de fonds", a comparu ce jeudi 17 février 2022, devant le tribunal de première instance de Dixinn. L’homme d’affaires a réfuté d’emblée toutes les charges que dame Hadiatou avait porté contre lui la semaine dernière. L’opérateur économique a fait des révélations tonitruantes.

"C'est avec un pincement au cœur que j'évoque ce dossier. J'étais assis chez moi, quand on m'a envoyé plusieurs vidéos de Hadya. Dans ces vidéos, elle ventait les produits de ma marque Armanti. C’est par l'intermédiaire d'une amie à elle qu’on s'est connu. Celle-ci l'a envoyé dans mon bureau où elle m'a dit qu'elle avait un projet de film et qu'elle avait besoin de 3 000 euros pour le réaliser. Et donc, c'est en réalisant le film qu'elle allait insérer la publicité des marques de mes produits. Je lui ai dit de faire un peu plus d'effort. Parce que j'ai constaté qu'elle est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux.

Après, on est resté comme ça pendant quelques jours. Et c'est elle qui m'a rappelé pour me parler encore du programme… elle m'a demandé de l’aider à rencontrer plusieurs opérateurs économiques. Une demande que j’aie refusée. Quand on a engagé les discussions, j'ai fait appel à mon équipe. Mais j'ai compris qu'elle n’avait aucun programme de film et qu’elle ne pouvait associer notre marque. Elle a insisté, disant avoir besoin d'argent. Puisqu'elle avait fait un pas, on lui a donné 1 000 euros pour ne pas la laisser comme ça (le tiers de 3000 euros). C'était mi-décembre, au moment de la foire. On a dit qu'on va lui donner 5 millions pour qu'elle fasse un direct sur sa page pour parler de nos produits.

Par la suite, elle m'a rappelé pour me demander le numéro d'un opérateur économique. Je lui ai dit de voir ça avec mon frère. Mais elle a continué à m'appeler chaque fois pour me demander à avoir 3000 euros. Mais je n'avais encore décidé. Le vendredi 14 janvier, elle m'a demandé un prêt à défaut de lui donner les 3000 euros. Je ne m’étais pas décidé. C’est ainsi qu’elle m'a rappelé pour me dire qu'elle était prête à coucher avec moi pour avoir cet argent. Elle m’a dit que c'est du business et qu'on pouvait discuter. J'étais occupé, du coup, je ne lui ai pas répondu.

J'étais encore dubitatif, mais je lui ai demandé quand est-ce elle va me rembourser le crédit si je lui donne les 3000 euros. Elle m'a dit vers mars 2022. Elle a par la suite commencé à m'écrire pour me dire : je suis élégant, je ressemble à un Sénégalais. C’est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas associer notre marque à son projet. Un samedi elle m'a dit qu'elle a proposé quelque chose où je serais obligé de payer plus que les 3 mille euros. Je n'ai su que lorsque j'ai reçu les audio (…) Elle m'a écrit pour me dire : "j'ai envoyé deux audios à quelqu'un pour publier sur sa page et dire que je veux la menacer".

Je lui ai dit que j’étais étonné de son comportement…Je lui ai demandé pardon si nos échanges l'ont offusqué. Je lui ai dit de mettre la balle à terre et me pardonner. Vers 18h, je la vois en direct en train de raconter que je lui ai proposé de l'argent pour coucher avec elle. J'ai aussitôt appelé sa copine pour lui demander de l'aide. Cette dernière a appelé Hadya qui n'a pas pris. Dès qu'elle a fini son direct, elle m'a écrit pour me dire : " je t'ai demandé de me donner 3 mille euros tu as refusé. Maintenant tu payeras plus. Nous c'est notre business ça ».

Finalement j'ai demandé à son ami qui l'avait amené dans mon bureau d'intervenir. Elle a dit à cette dernière : "si ton ami (Dansoko) veut que je le laisse tranquille, il va me donner une voiture de 80 milles Euros, une voiture Toyota Land cruiser blanche." J'ai demandé conseil à un proche qui m'a dit que c'est du chantage. Finalement j'ai pris les 3 milles euros et donné à mon petit frère pour aller voir Hadya pour lui demander pardon et préserver mon honneur. Quand mon frère est parti la voir, il a trouvé Hadya en train de se droguer avec ses amis. Il lui a fait ma proposition, mais il se trouvait qu'elle a monté les enchères. Désormais, c’était une somme de 80 milles euros, la Toyota Land Cruser. C'est là que je suis allé à la gendarmerie pour porter plainte. Ils se sont mis à sa filature.

J'ai émis les chèques que j’ai donné à mon frère. Parce que pour la remise, elle a demandé à ce que je ne vienne pas. C'est ainsi donc à la banque, au moment où elle et son équipe s'apprêtaient à prendre la voiture et le chèque, les gendarmes les ont arrêtés".

Après cette déposition de la partie civile, le ministère public a, dans sa réquisition, demandé au Tribunal de déclarer Hadiatou Bah et ses complices Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté coupables de chantage et de tentative d'extorsion de fonds. Pour la répression, condamner Hadya présie 18 mois de prison de ferme dont trois ans avec sursis. Condamner ses deux autres co-accusés, 18 mois de prison de ferme et le payement d'un montant de 5 millions de francs.

Affaire à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com