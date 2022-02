Résidence de Sidya Touré : L’UFR parle de "provocation" et met en garde le CNRD

CONAKRY-Le parti Union des Forces Républicaines ne comprend pas la décision du CNRD « d’expulser » Sidya Touré de sa résidence située à la Minière, d’ici le 28 février 2022. Interrogé par Africaguinee.com, le secrétaire exécutif de l’UFR n’a pas mâché ses mots. Pour Saïkou Yaya Barry, cette décision est illégale, illégitime, et s’apparente à une provocation.

« Nous sommes face à une situation où ce n’est pas la justice qui agit. C’est une junte qui a décidé de violer les lois de la République jusqu’à nier l’existence d’un décret d’octroi de terrain. Sinon, ce n’est pas un simple communiqué d’un simple directeur du patrimoine bâti qui peut demander à ceux-là qui ont reçu, dans la légalité, une portion de terre, de quitter les lieux. Si la justice devait être la boussole, ce n’est pas comme ça que ça allait se passer. Mais, on se rend compte que c’est une option qui pousse les gens à réagir autrement », a mis en garde Saikou Yaya Barry.

Sidya Touré va-t-il libérer sa maison ?

C’est de la provocation ajoute-t-il. « Nous savons que c’est une provocation qui n’a rien à avoir avec la récupération des domaines publics. Je pense que Sidya Touré, momentanément quittera les lieux comme c’est ce qui est demandé, mais il attaquera cette décision en justice. Vous vous rendez compte du danger de ça ? Parce que si à chaque fois qu’un chef d’Etat élu ou venu par d’autres méthodes signe un décret, celui qui vient après peut remettre ce décret en cause, ça veut dire que l’Etat guinéen restera en perpétuel recommencement.

Donc, la prétendue légitimité de la junte ne doit pas les pousser jusqu’à annuler un décret d’un Président légal et légitime qui était Lansana Conté. Mais comme nous sommes dans un fourretout, dans le populisme, on a tendance à mettre tout dans un bateau ou accusé tout le monde de tous les tares et dérives qui se sont succédé dans le pays, nous ne pouvons que, de façon lucide, gérer cette situation pendant cette période parce qu’elle est passagère.

Ils (membres du CNRD) doivent se rendre compte que tous les actes qu’ils posent, demain, peuvent être remis en cause parce qu’ils n’ont aucune légalité pour le faire. Une simple lettre d’un Directeur est-elle au-dessus d’un décret présidentiel ? C’est quand-même décevant. Ça montre la mauvaise foi, le manque de sérieux dans ce qui se passe dans le pays », regrette le responsable du parti de Sidya Touré.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

