Fondation Orange : Avis d’appel d’offre ouvert

Le présent appel d’offre entend répondre à un besoin identifié par les institutions sanitaires dans la prévention, détection et prise en charge des pandémies. La Fondation Orange Guinée entend pour ce faire procéder à l’achat de matériels médicaux qui seront utilisés dans le laboratoire de l’INSP. Les caractéristiques de ces matériels sont décrites ci-dessous.

L’appel d’offre est ouvert à tous les candidats éligibles. Ils devront renseigner la lettre de soumission et un accord de confidentialité. Les candidats doivent proposer des dossiers distincts (administratif, dossier financier détaillé ; dossier technique détaillé)

Les candidats doivent être des personnes morales disposant de documents administratifs ci-après : Présentation de l’entreprise, Statut et règlements intérieur (si disponible) ; les pièces administratives et règlementaires : agrément et ou autorisation administrative (entreprise habilitée à commercialiser les produits/ matériels médicaux) ; RCCM / Identification fiscale ; Dernière déclaration d’impôt ; La lettre d’engagement