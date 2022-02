Cellou est-il prêt à libérer sa maison à Dixinn? Le leader de l’UFDG précise…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo va-t-il se plier aux « injonctions » du Patrimoine Bâti en libérant sa maison située à Dixinn port ? Interrogé ce jeudi 17 février 2022, le leader de l’UFDG n’a pas tranché. L’ancien premier ministre a cependant précisé que jusqu’à preuve du contraire, il n’occupe pas un domaine de l’Etat. Explications.

« Je considère que le patrimoine bâti s’est trompé parce qu’il parle des biens de l’Etat. Ce qui n’est pas mon cas. J’ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété. Pour moi, c’est une erreur qu’il ne tardera pas à rectifier. Parce que c’est le même patrimoine bâti qui a délivré la quittance libératoire ayant permis la mutation (du domaine) en ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération est légale. Je lui ai écrit. Donc, pour moi, jusqu’à preuve du contraire, c’est une erreur. Je n’occupe pas un bâtiment ou un terrain de l’Etat.

Je ne suis pas concerné, c’est un bien privé que j’ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Conté n’avait pas le droit ? Peut-être. Je ne suis pas sûr qu’on puisse contester au Président Sékou Touré d’avoir attribuer des terrains, au président Conté d’en avoir fait dans le domaine privé de l’Etat. Nous sommes dans un quartier quasi-populaire.

Nous avons connu deux régimes. Le premier qui était socialiste, la terre appartenait à l’Etat. A l’époque, ce sont les préfets, les Gouverneurs, le président qui attribuaient les terrains. Après nous sommes passés à la propriété privée de la terre grâce au code foncier et domanial élaboré en 1987. A partir de là, l’Etat reconnait la propriété privée de la terre. Mais l’Etat a des domaines privés qu’il peut céder à sa guise. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés.

J’ai acheté le terrain (que j’occupe) au prix du marché issu du domaine privé. Le président a autorisé la vente. On peut dire : oui, c’est parce que j’étais Premier ministre ou ministre. Mais j’étais d’abord citoyen avant d’occuper ces fonctions. Même le premier gouvernement de Lansana Conté, ils ont loti Kipé, le président a pris un décret pour leur attribuer chacun un domaine.

Donc, pour moi c’est une erreur. J’ai attiré leur attention, je suis persuadé que s’ils sont de bonne foi, ils comprendront ».

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com