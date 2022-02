Amara Camara répond à Cellou, Sidya et cie : "il n’y aura jamais de recul... on ira jusqu’au bout"

CONAKRY-Le ton est ferme ! En dépit des protestations enregistrées çà et là, le CNRD reste droit dans ses bottes : L’opération de récupération des biens de l’Etat ira jusqu’au bout, il n’y aura pas de recul.

Alors que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré protestent contre la sommation qui leur a été adressée, le porte-parole de la Présidence indique ceux qui ont reçu des invites de libérer leurs bâtiments devraient adhérer au processus enclenché et accompagner.

« Cette invite qui a été lancée de libérer les bâtiments, je voudrais que ça soit compris par ceux qui ont reçu des invitations, comme n’étant pas actes d’humiliation ou de dépossession. C’est plutôt des actions de salut public auquel eux tous devraient adhérer et accompagner. Il est important de rappeler qu’il faut laisser quelque chose intact à la Guinée. Les biens publics font partie de ceci.

La ligne de conduite de récupération des biens de l’Etat reste maintenue et sera maintenu. Elle fait partie des points autour desquels le CNRD laissera un bilan. Ce bilan enfin, on le fera, mais il n’y aura jamais de recul, on ira jusqu’au bout », a-t-il martelé, invité ce soir sur le plateau de la RTG.

A suivre…

Africaguinee.com