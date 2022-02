Lomé : La CEA échange avec les membres du Réseau des journalistes économiques de l’Afrique de l’ouest…

LOME- La Commission Economique pour l’Afrique (CEA) à travers son bureau basé à Niamey a organisé ce mardi 15 février 2022 une réunion d’échanges entre elle et les membres du Réseau des journalistes économiques pour l’Afrique de l’ouest.

Du 15 au 16 février, une trentaine d’hommes de médias échangeront avec le Bureau sous régional de la CEA pour l’Afrique de l’ouest sur le thème « Réalisations du Bureau sous régional pour l’Afrique de l’ouest de la CEA en 2021 et les perspectives 2022-2023 ».

La rencontre de Lomé rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de gestion des connaissances du Bureau sous régional-Afrique de l’ouest de la CEA qui consiste à organiser des dialogues politiques et des conversations (…) en vue de mieux engager ses partenaires notamment les décideurs et autres acteurs de développement.

Les réalisations du Bureau sous régional de la CEA en Afrique de l’ouest, ses outils d’intervention ainsi que ses mécanismes d’appui seront au centre des échanges entre les cadres de l’institution onusienne et ces journalistes venus de tous les pays de la CEDEAO.

« Les spécialistes des médias que vous êtes constituent donc la courroie de transmission de tous ces résultats afin que le travail de la CEA soit appréhendé et compris par tous. Mais a fortiori, afin que nous puissions répondre au mieux, aux besoins de nos pays », a indiqué Mme Ngone Diop, Directrice du Bureau sous régional de l’Afrique de l’ouest de la Commission Economique pour l’Afrique.

Basé à Niamey, le BSR-AO/CEA couvre l’ensemble des pays de l’Afrique de l’ouest. Il œuvre notamment à apporter les appuis nécessaires aux Etats de la sous-région sur des questions de développement durable. Le bureau de la CEA dirigé par Mme Ngone Diop réalise aussi des études qui permettent de mieux planifier les actions de développement de la part des gouvernants. Le BSR-AO/CEA ambitionne de faire de faire de l’intégration une réalité à travers la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange.

Le Réseau des journalistes économiques de l’Afrique de l’ouest qui a été mis en place à Dakar en 2017 contribue de manière très efficace à la dissémination des projets et programmes de la CEA à travers son bureau basé au Niger.

Lors de cette première journée, les discussions ont surtout porté sur l’amélioration de la contribution des hommes de médias à la dissémination des informations concernant la CEA.

A rappeler que plusieurs présentations sur les activités de l’institution ont été faites ce mardi 15 février 2022 même dans un réceptif hôtelier de la capitale togolaise.

Africaguinee.com