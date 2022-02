Guinée : le CNRD a-t-il sommé Sidya Touré de quitter sa résidence à la minière ?

CONAKRY-Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a-t-il sommé l’ancien Premier ministre Sidya Touré de libérer sa résidence située au quartier minière ?

Alors que les spéculations vont bon train sur ce sujet, Sidya Touré qui a été joint par Africaguinee.com n'a pas souhaité commenter le sujet. Toutefois l’entourage du leader de l’Union des forces républicaines (UFR) a apporté des précisions.

« Je suis formel, nous n’avons reçu aucune notification, aucune correspondance du CNRD à cet effet, jusqu’au moment où je vous parle », tranche Fodé Baldé interrogé par Africaguinee.com.

Au CNRD, on ne confirme pas. " On n'a pas particularisé, le communiqué a a été lu hier est clair précis et net. Pour le reste, on ne donne pas de commentaires sectaires sur des cas particuliers", confie à Africaguinee.com, un responsable du CNRD.

Cette précision intervient alors que la junte poursuit sa campagne de récupération des « domaines de l’Etat »

Après la cité Douane, police, résidence 2000, ce sont les occupants des villas située à la cité ministérielle qui ont sommés de plier bagages avant le 28 février.

Dossier à suivre…

