Que reproche-t-on à Diouldé Diallo ex DG de la SEG et cie ? Aly Touré précise…

CONAKRY-On en sait un peu plus sur les raisons des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de l'ex Directeur général de la SEG (société des eaux de Guinée) limogé lundi 14 février pour des faits présumés de détournement.

Ce mardi 15 février, le procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief), a apporté des précisions sur cette affaire qui défraie la chronique. L’ancien patron de la SEG et le comptable de cette entité étatique sont poursuivis pour un détournement présumé d’un montant estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens.

"Suivant requête en date du 1er février 2022 de monsieur l'agent judiciaire de l'Etat, le parquet de la CRIEF a été saisie d'une plainte contre les nommés Mamadou Diouldé Diallo, ex directeur général de la société des eaux de Guinée, (SEG) et monsieur Ousmane Kourouma, agent comptable de ladite SEG pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption », a indiqué Aly Touré.

Conformément à l'article 47 du code de procédure pénale, a-t-il poursuivi, le parquet de la Crief a saisi la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux enquêtes préliminaires et de faire un procès-verbal à cet effet.

« Le lundi 15 février 2022, ce service nous a saisis du procès-verbal numéro 017, en date du 14 février 2022, le résultat de ses investigations. Il ressort de ce procès-verbal, les nommés Mamadou Diouldé Diallo, ex directeur général de la société des eaux de Guinée, SEG et monsieur Ousmane Kourouma, agent comptable de ladite SEG ont détournés la somme des 3 milliards 678 millions 461 mille francs guinéens », a déroulé le Procureur.

Ce montant devrait servir à l'achat des matériels et le paiement des loyers de certains agents de la SEG, explique Aly Touré. Après examen et analyse de ces procès-verbaux, le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières

« Ils ont tous ont été auditionnés par les magistrats instructeurs… et ont été placés sous mandat de dépôt », a déclaré Aly Touré.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com