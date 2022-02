N’Zérékoré: Un imam administre 100 coups de fouet à une femme qui confesse ses péchés charnels

N’ZEREKORE- C'est une histoire inédite qui s'est produite ce week-end dans l'une des mosquées de N’Zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière, région très cosmopolite. Une jeune fille s'est fait administrée 100 coups de fouet par un imam dans la mosquée dénommée « Angola » située dans un quartier péri-urbain de la ville Nzérékoré.

La flagellation s'est produite le samedi 13 février 2022, après la prière de 20h en présence de fidèles venus accomplir leur devoir religieux. La fille, célibataire, serait venue volontairement confesser son péché devant l'imam Soumaila Sanoh. Lequel a fait application de ce que la charia islamique recommande, en de pareilles circonstances.

L’Islam, religion monothéiste révélée au VII? siècle en Arabie, à Mahomet (PSL) n’admet pas les rapports sexuels hors mariage. Celui commet l’adultère ou la fornication est puni. La sourate 24 du saint Coran le mentionne dans son verset 2 dit : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouets. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition ».

C’est en vertu de ce verset du saint Coran que l’imam a certainement agi. Dans le quartier, plusieurs citoyens ayant assisté à la correction (flagellation de la fille), ont confirmé l'information à Africaguinee.com. L'un des muezzins que nous avons trouvé sur place, nous a relaté ce qui s'est passé.

"La fille est venue volontairement pendant la prière de 20h pour confesser son péché. Elle a dit qu'elle vivait en concubinage avec un jeune jusqu'à ce qu'elle ait contracté une grossesse. Quand elle est tombée enceinte, elle a fait l'avortement. Donc, c'est ce péché qu'elle est venue confesser. Pour la punir, on a appliqué ce que l’islam a dit. Ainsi, après la prière, l'imam lui a administré 100 coups de fouets devant tous les fidèles présents. Mais elle est venue la nuit. C'était pour ne pas qu'il y ait trop de fidèles. Et ce n'est pas la première fois que ces genres de confession se font ici", nous a confié un des muezzins rencontré à la mosquée d'Angola.

Après l'acte, la nouvelle a pris tout le quartier nous apprend-t-on. Interrogé sur le sujet, le secrétariat préfectoral chargé des affaires religieuses de Nzérékoré dit ne pas être informé d'un tel acte dans la commune. Cependant, confie Elhadj Soumaoro, cette sanction infligée à la demoiselle ressort de la sourate 24 du saint coran.

« Peut-être qu’elle a lu (le coran) ou bien elle a écouté la parole de Dieu. Dieu a recommandé cela dans la sourate 24 qui dit : si une femme mariée fait des actes comme ça, elle doit être lapidée jusqu'à la mort. Si c'est une femme non mariée qui commet de tel acte, c'est 100 coups de fouets. C’est ce qui est recommandé par le Coran, sans l'intervention de quelqu'un. La punition doit se faire publiquement aussi. Que ce soit dans une mosquée ou pas, mais ça doit se faire devant le public comme Dieu l'a recommandé. Donc c'est une femme croyante », nous a confié Elhadj Amadou Soumaoro, secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Nzérékoré, avant d'ajouter :

"Ils ont appliqué la parole de Dieu, mais comme nous sommes dans un pays laïc, qui n'est pas totalement une république islamique, en faisant de telle correction, il faut faire attention. Parce qu'on ne le souhaite pas, en cas de décès de cette fille, la loi va intervenir. Donc, dans ce cas, il faut informer les chefs religieux, on trouve la manière de faire. On doit le faire avec les autorités, avec la loi. C'est la première fois que j'entende dans la région qu'une fille accepte cet acte", ajoute le religieux.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43