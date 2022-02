Guinée : Le REMIGUI réclame des réformes pour une bonne gouvernance de la maison de la Presse

Conakry, 15 février 2022-Le Réseau des Médias sur Internet en Guinée (REMIGUI) a appris l’annonce de la remise officielle provisoire des clés de la Maison de Presse de Guinée, le mardi 15 février, dans le quartier de La Minière, commune de Ratoma.

Les membres du REMIGUI remercient le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste qui confirme sa volonté réelle d’offrir aux hommes des medias un cadre idéal de travail.

Les medias membres du REMIGUI profitent de l’occasion pour en appeler à une bonne gestion de cette nouvelle Maison.

Le REMIGUI propose la mise en place rapide des réformes pour une bonne gouvernance de la Maison de la Presse. Ces réformes concernent l’installation d’un nouveau Conseil d’Administration représentatif de toutes les organisations professionnelles officiellement reconnues en Guinée.

Le REMIGUI appelle, pour les prochaines étapes, à plus de concertations entre les associations de presse autour des grands enjeux liés à l’épanouissement de la presse guinéenne dans son ensemble.

Le REMIGUI souhaite vivement que les autorités de la transition, au-delà de la remise des clés, appuie les initiatives qui seront engagées sous peu pour la réforme de la gouvernance de la Maison de la Presse de Guinée.

Le Président du REMIGUI

Bah Boubacar

A propos du REMIGUI

Le Réseau des Medias sur Internet en Guinée (REMIGUI) est une association de journalistes professionnels et promoteurs des médias en ligne en Guinée. Il a pour objectifs, entre autres, structurer, organiser et promouvoir la presse en ligne en Guinée ;veiller aux intérêts des professionnels et entreprises de presse en ligne, aussi bien en Guinée qu’à l’étranger, en cas de besoin ;apporter un appui à ses membres, dans le cadre de leurs professions respectives et dans la mesure de ses moyens ;