Guinée : Doumbouya met à la disposition de la presse une nouvelle maison commune

CONAKRY- Les journalistes guinéens ont une nouvelle « maison commune ». Le nouveau siège de la Maison de la presse est désormais située à la Minière dans la Commune de Ratoma, à Conakry. Le CNRD a « confisqué » le bâtiment d’un particulier construit sur un domaine de l’Etat, qu’il a mis à la disposition de la presse guinéenne. La remise officielle des clefs du bâtiment flambant-neuf, a été faite ce mardi 15 février 2022, par le Ministre secrétaire général à la présidence qui a représenté le Colonel Mamadi Doumbouya.

L’édifice flambant neuf appartenait à un haut fonctionnaire de l'Etat guinéen ayant travaillé à la Direction du Patrimoine Pâti Public. Mais dans le cadre de la campagne de récupération des biens de l'Etat lancée par le CNRD, les autorités de la transition ont estimé que cet immeuble est construit sur un domaine réservé de l'Etat. D'où la raison de sa confiscation. Dans son discours, le bras droit du président de la transition a promis que le CNRD ne sera pas une entrave au travail d'un journaliste en Guinée.

"Depuis quelques temps, les opérations de récupération des domaines de l'Etat ont été lancés sur le terrain. Les terres sur lesquelles ce bâtiment se trouve appartiennent effectivement à l'Etat. Le président me charge de vous dire que cette maison est désormais la vôtre. Il vous demande humblement d'en faire bon usage et de travailler dans cette maison conformément à l'éthique aux principes de votre métier. Il vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité. Pour le CNRD, il ne sera pas une entrave au travail d'un journaliste dans ce pays", a expliqué Amara Camara.

Au nom de la presse guinéenne, le Président de la Haute Autorité de la Communication a remercié le président de la transition pour son geste à l'égard des hommes de médias.

"Au nom de la presse, je dis merci au CNRD et à son président le Colonel Mamadi Doumbouya. C'est pour la première fois que le gouvernement met à la disposition de la presse une maison qui s'appelle la maison commune de la presse. Je vous rassure que la presse travaillera en toute indépendance mais surtout en toute responsabilité. La presse s'engage à accompagner une transition apaisée et réussie", a laissé entendre Boubacar Yacine Diallo.

Dans son intervention de circonstance, la Ministre de l'information et de la communication a indiqué que la meilleure façon de remercier le Colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste envers la presse guinéenne, est de faire la promotion de la Guinée en travaillant de manière responsable.

"Le président de la transition souhaite que la presse guinéenne soit une libre, responsable et professionnelle. A son nom et au nom de son premier ministre je vous invite humblement de bien prendre soin de cet édifice en bon père de famille. J'estime que la meilleure façon de le remercier serait de nous assumer dans notre liberté, notre responsabilité dans la qualité des informations que nous distillons à travers nos supports dans leurs clartés, dans la promotion de notre pays si cher à nous tous", dira Rose Pola Pricemou.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023