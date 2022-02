Mali : le village frontalier de Louggué ravagé par un violent incendie…

MALI- La localité de Louggué située à 30 kilomètres de Lebekering dans la préfecture de Mali a été ravagé par un violent incendie. Les dégâts matériels sont importants. Des boutiques, des magasins ainsi que des habitations sont tous partis en fumée. Les sinistrés privés d’eau potable et de vivres, dorment à la belle étoile.

La localité de Louggué abrite le poste frontalier avec le Sénégal. Habituellement animée, aujourd’hui, elle est méconnaissable. Il ressemble à un vaste champ de ruine.

« Nous étions en train de nous préparer pour la prière de Vendredi quand nous avons été surpris par les flammes fortement activés par le vent. Nous n’avons rien pu faire. Nous étions obligés de quitter nos cases. Heureusement, il n’y a pas de mortn mais rien de nous reste comme bien, nous sommes sous des arbres sans feuillages, il n’y a plus de vivres, il n’y a pas d’eau dans ce village même pour boire. Ce qui fait que nous n’avons pas pu éteindre le feu. Tout a été consumé », témoigne Habayatou Diallo, mère de famille.

Le marché n’a pas été épargné. Une bonne partie a été emportée par les flammes. Ibrahima Diallo, marchand est peiné à l’image de tous les autres sinistrés. « Les sinistrés sont éprouvés par ce violent incendie survenu vendredi dans le secteur de Louggué. Le village fait frontière avec le Sénégal. C’est là où campent les militaires qui surveillent les frontières et le bureau des douanes. Au marché, il y a beaucoup de boutiques et de magasins. Tout est parti en fumée. Les sinistrés dorment à la belle étoile, les commerçants ont tout perdu. Les cases sont plus touchées.

Pour le moment nous ne connaissons pas l’étendue des dégâts. Les gens n’ont plus à manger, chacun compte sur des aides qui tardent à venir. L’autre difficulté que nous avons, il n’y a presque pas de réseau téléphonique, il faut marcaer à des kilomètres pour pouvoir communiquer. L’incendie a eu lieu vendredi mais beaucoup de voisions ne sont pas informés », explique Ibrahima Diallo, commerçant victime.

Allawouro Souaré, maire de Lebekering décrit une situation désastreuse pour les habitants de Louggué. Les dégâts sont considérables. Il ndique que l’origine du feu est partie de l’explosion d’une batterie en charge.

« C’est un garçon qui rechargeait des batteries qui a pris le risque de brancher l’une des batteries directement sur un câble ignorant le chargeur. La batterie a explosé. Le feu a touché les cases, les boutiques, les magasins jusqu’à la douane. Les lieux sont méconnaissables. Les victimes souffrent énormément. Même de l’eau à boire ils n’en n’ont pas présentement. Les boutiques et les magasins sont au nombre de 25, les habitations nous n’avons pas pu dénombrer le total mais c’est beaucoup, des dizaines de famille sont dehors sans espoir. Un commerçant aussi a eu ses mains brulées en tentant de sauver un peu de marchandises », précise le Maire de Lebekering.

Dans la commune rurale, un incendie similaire a été enregistré la semaine dernière causant des dégâts énormes dans le secteur de Fodeya, district de Balaki centre. Là aussi, il n’y a pas de vivres pour les sinistrés. Quelques gobelets, des couvertures, des vêtements et des nattes ont été envoyés pour aux sinistrés. Mais cela est largement suffisant pour couvrir les besoins sur le terrain. C’est ce qu’a confié Elhadj Simbara Keita, maire de Balaki

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45