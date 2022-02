Cambriolage du site « Visionguinee.info » : Ciré Baldé dresse un constat alarmant…

CONAKRY- Le siège du site d'informations Visionguinee.info sis à Koloma marché, a été victime de cambriolage dans la nuit du dimanche à lundi 14 février 2022. Plusieurs objets de valeurs dont du matériel informatique ont été emportés par les cambrioleurs.

Selon le constat, les malfrats ont défoncé la porte d'entrée et se sont introduits par effraction dans les bureaux. Les responsables du média sont partagés entre choc et indignation. Interrogé sur cet incident, le Directeur de publication de Visionguinee.info dresse un constat alarmant.

"C'est ce lundi matin qu'on a constaté que des individus se sont introduits par éffraction dans les locaux. Ils ont commencé par défoncer la porte d'entrée principale pour s'introduire dans la salle de rédaction et vider tout ce qu'il y avait dedans comme matériels informatiques, ordinateurs et tout ce s'en suit. Après ils sont passés dans le bureau du responsable de la rédaction, delà, il y a une porte qu'ils ont défoncé pour accéder aux autres bureaux de l'administrateur ainsi que celui du directeur de publication. Partout où ils sont passés ils ont pris le maximum d’objects. Nous avons prévenu la police, c'est après leur constat qu'on saura exactement qu'est-ce qui a été dérobé par ces individus", a expliqué Ciré Baldé.

Les gestionnaires de l'immeuble n'ont aucun vigile pour assurer la sécurité, précise le Directeur de Publication du media. Ciré Baldé s’interroge et annonce qu’une plainte contre X sera déposée.

"Il n'y a pas de vigiles, mais il y des personnes qui sont habilitées à gérer l'immeuble qui étaient là et il y a d'autres occupants qui étaient là. Donc, c'est un peu bizarre que des individus viennent défoncer une porte qui était très bien fermée et en plus cadenassée et que ça n'attire l'attention de personne. Nous allons porter une plainte contre X parce qu'on ne sait pas qui a fait ça. Par la suite, l'administration se réunira pour prendre des dispositions qui s'imposent pour éviter que ces genres d'événements se reproduise", a annoncé le Directeur de publication de Visionguinee.info.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023