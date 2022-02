Alerte kidnapping à Conakry : Boubacar Ly, 7 ans, enlevé dans son école à Bambéto…

CONAKRY- Le phénomène de kidnapping semble de retour à Conakry. La semaine dernière une femme a échappé de justesse à un enlèvement. Pendant ce temps, un enfant âgé de 7 ans, élève en 2ème année a été enlevé dans son école sise à Bambéto. Boubacar Ly est porté disparu depuis maintenant 5 jours. Inquiète, sa famille parle d’un kidnapping.

Interrogé par Africaguinee.com, le grand frère de Boubacar Ly nous a expliqué que l'enfant a été kidnappé depuis le jeudi 10 février 2022 à son école. D'après les explications de Abdourahmane Ly, les ravisseurs qui ont contacté la famille exige une rançon de 9 millions 500 mille Gnf pour libérer l'enfant.

« Mon petit frère Boubacar Ly a été kidnappé le jeudi (10 février 2022) à 13 heures dans son école. Ses ravisseurs ont appelé son papa pour lui dire que son enfant a cassé la pare-brise de leur voiture. Ils lui ont indiqué l’endroit qui se situerait à Bambeto. Mon oncle m’a appelé pour m’en informer et me demander d’aller vérifier puisqu’ il était occupé. Je suis allé à l’école pour voir si l’enfant était là-bas, mais je ne l’ai pas trouvé.

C’est ainsi que j’ai appelé le numéro qui a appelé mon oncle. Celui a répondu m’a dit qu’il est à la mosquée. Il m’a demandé si je suis le père de Boubacar Ly, je lui ai dit que je suis son frère. Il m’a dit qu’il veut rencontrer son père. Je lui ai expliqué que celui-ci s’était déplacé. Je suis allé à la mosquée, je ne l’ai pas trouvé.

J’ai demandé à un ami d’appeler le numéro pour savoir où il est. Il a refusé catégoriquement de nous dire où on peut le trouver. Il a dit que l’enfant a causé d’énormes dégâts à sa voiture et qu’il risque même de perdre son travail. Quand nous avons demandé ce qu’il veut, il a dit qu’il veut 9 millions 500 mille Gnf pour réparer la voiture. Nous avons donné notre accord de payer l’argent, mais avant qu’il nous montre la voiture que l’enfant a endommagé. Ils ont refusé.

Nous lui avons demandé de nous passer l’enfant au téléphone, il a refusé. Le jeudi, on a informé la Brigade de recherche de Kipé et la DPJ. Jusqu’à présent, on n’a pas retrouvé l’enfant. Malgré tout, la famille a transféré l’argent hier dimanche via Orange money puisqu’il avait promis de libérer l’enfant sitôt qu’il aura son argent.

Contre toute attente, le ravisseur nous dit qu’il n’a pas reçu l’argent. Son numéro est toujours allumé et à chaque fois qu’on l’appelé il répond. La police nous a dit que des agents sont sur le terrain pour les recherches », nous a expliqué Abdourahmane Ly le grand frère de l'enfant.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023