Guinée : vers l’instauration d’une taxe sur le foncier bâti et non bâti…

CONAKRY-Face aux déperditions fiscales touchant le domaine foncier bâti et non bâti, la Cour des Comptes de Guinée préconise l’instauration d’un nouvel impôt.

L’institution dirigée par Mohamed Diaré qui vient de présenter quatre rapports annuels axés sur le contrôle de la gestion d’une vingtaine d’entités publiques, observe que cette taxe sur le foncier constitue la principale ressource des collectivités dans tous les pays.

« La seconde mine vivante non exploitée dans notre pays est le foncier bâti et non bâti. Cette fiscalité relativement impopulaire, constitue la principale ressource des collectivités dans tous les pays », explique Fodé Kerfala Camara, secrétaire général de la Cour des Comptes.

Fiscalité dissuasive

Il soutient que les riches propriétaires fonciers de la Guinée ont non seulement privé les citoyens du droit à la mer, mais aussi à l’air pur. De surcroît, ils ne paient pas ou presque pas d’impôt, regrette M. Camara.

« Chacun s’est servi gratuitement et l’Etat aussi est resté laxiste, parfois complice de ces mauvaises pratiques. Il revient de redresser cette situation à travers une fiscalité appropriée et dissuasive », précise ce responsable de la Cour des Comptes.

A suivre…

Africaguinee.com