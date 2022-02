Guinée : le parti d’Alpha Condé sur un nouveau front…

CONAKRY-Six mois après la chute d’Alpha Condé, le RPG arc-en-ciel ouvre un nouveau front. L’ancien parti au pouvoir s’est engagé dans une dynamique de redynamisation de ses structures organiques et parallèles, a appris Africaguinee.com.

Des délégations ont été dépêchées à l’intérieur du pays à cet effet, confie à notre rédaction, le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel. A Conakry également des rencontres seront organisées.

« Dans le cadre de la redynamisation du parti, nous sommes en train de faire des rencontres au niveau des structures à Conakry et à l’intérieur du pays. Comme vous le savez, le RPG est très bien organisé et structuré. Il y a des délégations qui ont été dépêchées à l’intérieur du pays, elles rentrent au fur et à mesure qu’elles terminent leur mission. Ensuite, nous aurons une série de rencontres dans la zone spéciale de Conakry, un programme a été établi à cet effet. Nous sommes en train de l’exécuter », confie Saloum Cissé, un des hauts dirigeants du parti.

La chute d’Alpha Condé le 05 septembre dernier est intervenue alors que le RPG arc-en-ciel était dans un processus de restructuration. Déterminé à garder son influence dans l’échiquier politique guinéen, l'ancien parti présidentiel veut jauger son poids pour s’assurer qu’il n’a pas perdu ses bases.

« La restructuration viendra après la redynamisation des structures organiques et parallèles du parti. La restructuration viendra d’elle-même. Mais avant, il faut d’abord faire l’état des lieux pour savoir si tout va bien au niveau de nos structures. Pour le moment ça va, nous ne sommes pas déçus du constat. On a fini la Guinée forestière, la Haute Guinée. Il reste la Basse Côte et le Foutah », précise le secrétaire Général du RPG arc-en-ciel.

A suivre…

Africaguinee.com