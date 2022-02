Exposition universelle de Dubaï 2020 : La CBG continue de hisser la Guinée au sommet du Monde

Kamsar, le 13 février 2022, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite, a annoncé son soutien à la participation de la Guinée à l’Exposition Universelle de Dubaï (« Dubaï Expo 2020 »).

L’exposition a lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, et devra connaitre la participation de 25 millions de visiteurs, environ le double de la population guinéenne. Pour la première fois, la République de Guinée dispose d’un pavillon de 200 m2 à Dubaï.

L’occasion est unique pour mettre en avant et en valeur l’immense potentiel de la Guinée, notamment dans des secteurs porteurs de croissance comme l’agriculture, l’élevage, les mines, ainsi que le tourisme et la culture. La CBG est l’un des acteurs qui a rendu possible la participation de la Guinée à cet évènement mondial historique, grâce à un sponsoring Platinum.

Le Directeur Général de la Compagnie, M. Souleymane Traoré, a pris part à la cérémonie d’ouverture du Forum « Investir en Guinée » (« GUIF »). Il a expliqué les bienfondés et la motivation du soutien de la CBG : « Très souvent, quand on parle de la Guinée, et particulièrement de notre compagnie la CBG, les gens ont tendance à penser immédiatement à la bauxite – ce qui est dans une certaine mesure juste, mais comme nous le disons très souvent, la CBG va bien au-delà de la bauxite. Nous travaillons à donner un visage plus humain aux activités minières de la bauxite, à travers nos actions en faveur du développement économique et humain des communautés locales, et de la Guinée dans son ensemble ».

Et à M. Traoré de préciser que : « Et ceci est en parfaite harmonie avec la vision des pères fondateurs de notre compagnie, dont l’ambition a été de faire en sorte que le potentiel bauxitique de la Guinée soit valorisé pour insuffler un processus de développement économique et humain tous azimuts de la Guinée, en remorquant les autres secteurs économiques porteurs de croissance durable »

M. Traoré souligne que « Les mines en elles seules ne peuvent pas garantir le développement d’un pays, de façon soutenable. Il faut diversifier l’économie. Investir dans des secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agro-business. Encourager et favoriser l’entrepreneuriat qui est l’un des meilleurs leviers qu’on peut utiliser pour diversifier l’économie d’un pays, en créant une classe moyenne forte dans des secteurs porteurs de croissance de façon durable. »

Au Directeur Général de la CBG de conclure : « En soutenant la participation de la Guinée à Dubaï Expo2020, c’est cette ambition que nous nourrissons : porter la voix de la Guinée en vue de faire la promotion de ‘la destination Guinée’ pour des investissements viables et durables. C’est ce que nous avons toujours été : pionnier au départ, et aujourd’hui leader porteur d’espoir pour le future ».