Après Cellou, Sidya Touré met en garde la junte : "On n’acceptera pas que des leaders politiques soient écartés…"

CONAKRY-Après Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré une autre figure politique majeure du pays, a mis en garde ce samedi 12 février 2022, le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) sur le débat controversé lié à la limitation d’âge.

Le leader du parti Union des Forces Républicaines (UFR) prévient qu’il n’acceptera pas pour quelque prétexte que ce soit, des leaders politiques soient évacués des compétitions électorales à venir.

« Cinq mois après (le coup d’Etat), les problèmes se posent et on commence à se demander que peut-on faire maintenant ? Nous aussi nous devons nous poser des questions pour savoir de quelle manière nous allons terminer cette transition dans l’inclusivité et dans la démocratie la plus absolue. L’idée que l’on pourrait sur quelque prétexte que ce soit, évacuer des leaders de partis politiques, nous ne l’accepterons à l’UFR », a martelé ce samedi 12 février 2022 l’ancien Premier Ministre.

Sidya Touré qui s’exprimait lors d’un rassemblement politique de son parti à Matam, a fait observer que seul le peuple est souverain pour élire ses dirigeants.

« On ne l’acceptera pas parce que seul le Peuple est souverain. Si le peuple veut élire, comme nous l’avons fait, en 1958 un candidat de 36 ans, il est libre de ça. Mais si le peuple veut élire quelqu’un de plus âgé, il est souverain.

Nous avions déjà eu ce problème en 2010 avec Alpha Condé qui avait plus de 70 ans, nous avons refusé que des dispositions soient contenus dans quelques textes que ce soit. Il appartient au peuple de décider de cela », a-t-il rappelé appelant à instaurer un dialogue entre la classe politique et le CNRD.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com