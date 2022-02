Transition : Cellou Dalein Diallo s'entretient avec le diplomate britannique...

CONAKRY- L’ancien Premier ministre et homme politique guinéen, Cellou Dalein Diallo, s’est entretenu ce vendredi 11 février avec l’Ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, a appris Africaguinee.com

Au cœur des échanges entre le leader de l’UFDG et David Mcllroy, la transition en cours en Guinée, après la chute d’Alpha Condé le 05 septembre dernier.

« Nous avons échangé sur le processus de transition en cours dans notre pays et sur la politique africaine du Royaume-Uni après le Brexit », a précisé ce matin Cellou Dalein Diallo.

Le contexte politique sous-régional marqué par la recrudescence des coups d’Etat et des transitions en cours au Tchad, au Mali et au Burkina Faso, a également ponctué les échanges entre le président de l’UFDG et le diplomate anglais en Guinée.

