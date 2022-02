Guinée : les annonces phares du Gouvernement…

CONAKRY-Le porte-parole du Gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a fait plusieurs annonces après le conseil des ministres ce jeudi 10 février 2022.

Des annonces qui sont fondamentalement axées sur la problématique liée à la suspension de délivrance des passeports, la validité des anciens permis de conduire, le recensement des fonctionnaires.

Délivrance des Passeports

Alors que la problématique de la délivrance des passeports se pose toujours avec acuité, le Président de la Transition a interpelé ce jeudi 10 février en conseil des ministres, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Lequel a évoqué l’état des pourparlers avec les partenaires potentiels.

Bachir Diallo adressera très prochainement une correspondance au Chef du gouvernement pour avis, a précisé le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo

Permis de conduire

Yaya Sow, ministre des Transports et des infrastructures a relevé que la cohabitation entre les permis de conduire biométriques et les anciens provoque non seulement une baisse de la délivrance des nouveaux permis mais aussi favorise la fraude et la falsification des documents officiels. D’où la recommandation du Gouvernement de de fixer la date de caducité des anciens permis de conduire au 31décembre 2022.

Recensement des fonctionnaires

Le Ministre de la Fonction Publique a informé qu’une équipe de techniciens est actuellement mobilisée pour recenser les travailleurs. Le total des effectifs sera publié. A date le nombre de fonctionnaires est de 117 011.

Électricité à Boké

Le Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique annonce que les populations de Kamsar dans la région de Boké pourront bénéficier du passage de la ligne électrique de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

