Conakry : L'emblématique espace culturel Fagafaga Fougoufougou fermé...

CONAKRY- C'est un coup dur pour les amoureux de spectacle ! Ouvert en 2009 par le groupe Espoirs de Coronthie, l'emblématique espace culturel Fougoufougou Fagafaga, situé dans le quartier Tombo dans la commune de Kaloum, a été déguerpi ce vendredi 11 février 2022, manu-militari.

Alors qu'un préavis a été donné aux occupants de quitter les lieux au plus tard le samedi prochain, tôt ce matin, des agents de la police guinéenne ont débarqué sur les lieux pour sommer les occupants de quitter cet espace culturel avant 16h.

N'ayant pas d'autre endroit pour déposer leurs biens, les gérants de Fougoufougou Fagafaga se sont tournés vers leurs voisins dans le quartier Tombo afin de les confier leurs matériels.

Aly Sylla "100songs" est l'un des gérants de Fougoufougou Fagafaga. Avant de demander le soutien du chef de la junte, le Colonel Mamadi Doumbouya, cet artiste a déploré la manière dont les agents se sont comportés envers eux.

"Je demande au Président de venir au secours, cet espace c'est pour la jeunesse guinéenne. Depuis que la Mairie de Kaloum nous a donné cet espace en 2009, tous les guinéens profitent de Fougoufougou Fagafaga. Depuis 2009, tout l'argent qu'on a déposé pour mes tournées de notre groupe Espoirs Coronthie au niveau international est venu de Fougoufougou Fagafaga. Ce qui nous a choqué ans cette affaire, ce qu'on n'a pas eu de préavis, les agents sont juste venus nous sommer de quitter les lieux sinon qu'ils allaient venir gâter tout. Donc, ce matin nous avons commencé de démonter tout", a expliqué ce membre du groupe Espoirs de Coronthie.

"100songs" a lancé un appel aux clients de Fougoufougou Fagafaga. "On a dit que le jardin est réservé aux anciens combattants. C'est le mercredi dernier qu'ils étaient venus nous dire de quitter d'ici le samedi prochain. Mais ce matin, ils sont venus nous dire qu'ils nous donnent jusqu'aujourd'hui à 16h. Malheureusement nous n'avons pas eu un autre endroit où aller. Mais c'est l'Etat, on ne peut rien faire. Dieu est grand. Nous disons à nos clients qu'à partir d'aujourd'hui il n'y a plus rien comme activité culturelle ici à Fagafaga Fougoufougou", a ajouté 100songs.

Appel à manifester

Aboubacar Barate est également membre des Espoirs de Coronthie. Très remonté contre ce déguerpissement, cet artiste a invité ses autres camarades artistes à se réunir ce soir pour organiser une manifestation contre la fermeture de Fougoufougou Fagafaga.

"Nous sommes en train de faire sortir nos effets. Ils sont venus spontanément pour nous sommer de quitter les lieux. Je lance un appel à tous les artistes guinéens, à tous les artistes de la nouvelle génération guinéenne de venir à Fougoufougou Fagafaga pour manifester. Non pas pour aller casser quelque chose ou insulter quelqu'un, non, mais parce que cet espace a été un endroit pour les artistes guinéens où beaucoup d'entre eux ont eu la chance de réussir. Donc, il ne faut pas qu'on nous laisse dans une telle situation précaire. C'est un peu difficile. Nous invitons les artistes à venir ici pour qu'on décide ensemble où on ira manifester entre la présidence ou au ministère de la culture", a lancé Aboubacar Barate.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023