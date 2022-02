Boké : UMS inaugure l'école primaire de Madina Kébénya entièrement rénovée et équipée

BOKE-Lancé en décembre 2020 par la Société United Mining Supply (UMS) à travers la Fondation Wazni, le gigantesque plan de rénovation et d’équipement des onze écoles élémentaires de la commune urbaine de Boké se poursuit.

Après -Koffia, Général Lansana Conté, Baralandé, Dibia, Tamaranssy-, UMS a inauguré ce vendredi 11 février 2022, l’école primaire de Madina Kébénya située à 17 kilomètres de la commune urbaine de Boké. Outre les responsables de UMS et de la Fondation Wazni, la cérémonie de remise officielle de ce nouveau joyau, a réuni les autorités préfectorale, communale et éducative de Boké.

Créé le 30 septembre 1999 avec une prévision de 60 élèves, cet établissement accueille de nos jours 188 élèves dont 81 filles répartis entre 6 salles de classe. Le coût de sa rénovation est estimé à 233 millions de francs guinéens, selon le responsable des relations communautaires de la société UMS, Moussa 2 Doumbouya.

Les travaux ont consisté à :

La réfection totale de la toiture, des charpentes, des tableaux,

Un rafraichissement des peintures, la construction et la réhabilitation des latrines,

La confection des tables-bancs, portes et fenêtres, armoires et chaises pour les maîtres,

L'achat des kits de lavage des mains en matière de lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire.

D'après M. Doumbouya, la Fondation Wazni a, en prévision, onze (11) écoles primaires à rénover dans la commune urbaine de Boké. Depuis le lancement du projet, six écoles ont déjà été inaugurées.

Grâce à UMS et la Fondation Wazni, les apprenants de ce quartier péri-urbain, disposent désormais un environnement d’apprentissage favorable et en toute sécurité. En bonus, UMS offre aussi du matériel didactique aux encadreurs et des fournitures scolaires apprenants. Ce n’est pas tout. En collaboration avec la DPE, UMS œuvre aussi pour le renforcement des capacités des enseignants. Ces gestes réjouissent les encadreurs, les populations bénéficiaires et les autorités communale et préfectorale de Boké.

Le Directeur de l'école primaire de Madina Kébénya, Ousmane Bangoura a remercié la Fondation Wazni pour cette assistance matérielle avant de solliciter l'apport des autres sociétés pour l'obtention d'une clôture pour éviter la divagation des élèves. Il a, par ailleurs, sollicité la construction des logements pour le personnel d’encadrement.

Abondant dans le même sens, Mohamed Camus Camara, 1er vice maire de la commune urbaine de Boké, a magnifié les actions salvatrices de la société UMS en faveur de la population rurale. Par ailleurs, il a précisé que l'esprit de cette remise cadre parfaitement avec les priorités des nouvelles autorités du pays. M. Camara a exhorté la population à s’impliquer pour l'éducation des filles et à l'entretien régulier de cet édifice.

Au nom du président du Conseil d'administration de la société UMS, Almamy Youssouf Amba Coumbassa a réitéré la volonté de l'entreprise de continuer à œuvrer pour le respect du Contenu local au bénéfice des communautés riveraines.

Au nom de la Direction Préfectorale de l'Education (DPE) de Boké, le délégué scolaire de l'enseignement élémentaire, Saa Maurice Kamano a remercié la Fondation Wazni pour ses multiples actions en faveur de la commune urbaine de Boké. Il a plaidé pour la rénovation du Lycée Filira qui a récemment été victime d'un incendie d'origine inconnue.

Dans son discours, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla a remercié vivement la Fondation Wazni. Avant de revenir sur l’importance de l’Education dans la construction d’un pays et la vision des nouvelles autorités de la transition, il a invité les bénéficiaires à entretenir ce nouveau joyau.

« L'Éducation, l'amélioration du cadre de vie de la population guinéenne, la réfection et la modernisation des structures sanitaires et des routes constituent une priorité majeure du gouvernement de la Transition. J’invite les bénéficiaires à plus de patriotisme et à veiller sur l’infrastructure », a lancé le premier responsable de la préfecture de Boké.

La cérémonie a pris fin par la remise des équipements sportifs aux 16 équipes de la commune urbaine devant compétir au compte de la 5éme édition du tournoi consortium SMB, UMS, WAP.

Présente en Guinée et dans la sous-région depuis de 20 ans, UMS est un partenaire privilégié des acteurs miniers et industriels. Fournisseur de solutions de logistique intégrée, cette société couvre les secteurs du transport routier et aérien dans la sous-région, notamment dans l'importation, la distribution de carburant et le transport de minerai.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com