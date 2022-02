Lounseny Nabé, l’or de la BCRG et Affinor : Ce qu’on ne vous a pas dit jusque-là…

CONAKRY- Limogé le 07 décembre dernier par Mamadi Doumbouya, le chef de la junte militaire en Guinée, l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours. Dr. Lounsény Nabé a été auditionné le 04 février dernier, à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

D’où viennent les ennuis de ce banquier qui a dirigé la première institution financière du pays pendant dix ans ? Dr. Lounsény Nabé a été longuement entendu dans le cadre du contrat qui lie la Banque Centrale au géant belge du raffinage des métaux précieux AFFINOR, a-t-on appris de sources dignes de foi. Les autorités n’ont pas encore fait de communication officielle sur ce dossier.

Comment la BCRG est-elle entrée en contrat avec cette société ? Quelle est la quantité de stock d’or que la BCRG a confié à AFFINOR ? L’or a-t-il disparu ? Explications.

Selon nos informations, c’est après l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir en 2010, que la BCRG a signé un contrat avec Affinor qui a permis à la Guinée de marquer son retour sur le marché international de l’or. Avant d’entrer en contrat avec AFFINOR, la BCRG avait déjà eu à travailler avec différents affineurs tels que Valacambi, MetalOre. Affinor n’est d’ailleurs pas le seul opérateur qui garde les stocks d’or de la BCRG, mais il est l’affineur qui a la plus grande partie (plus de 3 tonnes), précisent nos sources.

Ne disposant pas de laboratoire d’affinage labellisé, la Guinée à travers la Banque centrale a signé un contrat lié à la gestion de son stock d’or avec Affinor. « On ne dispose pas du label LBMA (London Bullion Market Association) qui confère à l’or sa valeur sur le marché international. Puisque l’or brut acheté à Conakry ne peut pas être vendu sur le marché international sans l’estampillage LBMA », explique à Africaguinee.com un fin connaisseur du dossier.

Créée en 1750 par la Banque d’Angleterre, la LBMA est une association composée de plus de 140 membres dont des institutions financières, des sociétés minières, de raffinage, de transport, de négoce, de stockage et de fabrication. La LBMA est un pilier des marchés mondiaux du négoce de métaux précieux. Sa principale mission est d’assurer une intégrité du marché de l’or dans le monde. Elle s’assure de faire respecter les normes qu’elle établit.

Le contrat avec Affinor veut que lorsque la Banque centrale a besoin de devises et que le prix de l’or soit meilleur sur le marché, Affinor affineur agrée de la BCRG vend l’or et rapatrie les devises, explique notre informateur qui a tenu à lever une nuance de taille :

« Dès que l’or brut quitte Conakry, il est raffiné, puis stocké il est comptabilisé comme or monétaire de la BCRG. Ce n’est plus de l’or physique, il change de statut. C’est de l’or monétaire, c’est-à-dire convertible à tout moment en monnaie. Quand la banque a besoin de devises, elle dit à son partenaire de vendre et d’envoyer l’argent en devises sur les comptes de la BCRG ».

D’après nos informations, l’or de la Banque centrale n’a nullement disparu ou détourné. Les ennuis du Gouverneur Lonsény Nabé viendraient du fait que le raffineur Belge Affinor aurait refusé de « restituer » le stock d’or de la BCRG aux nouvelles autorités du pays qui l’auraient revendiqué pour le confier à un autre opérateur.

« On ne se lève pas un beau jour pour dire, je viens récupérer mon or à des institutions pareilles, de surcroît avec lesquelles vous avez des contrats signés en bonne due forme. La procédure obéit à des règles. Une Banque centrale pour obtenir son dû reconnu par un contrat bien ficelé et qui a surtout des garantis doit suivre la procédure. Le contrat a tout prévu », confie une source proche de la BCRG.

Elle précise qu’avant de confier le stock de la BCRG à Affinor, celui-ci avait donné des garanties solides. « Il a donné une assurance qui couvre deux fois le montant de la valeur de l’or confié. S’il y a problème, la BCRG a la garantie qu’elle va entrer en possession de la contrevaleur en devises de son or stocké à Affinor ».

Dossier à suivre…

Africaguinee.com